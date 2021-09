Top Chef : très aminci, l'ancien finaliste Guillaume Pape annonce sa rupture sur Instagram

Finaliste de la 10e saison de «Top Chef», c’est sur Instagram que Guillaume Pape – qui apparaît très aminci – a confirmé sa séparation avec sa compagne, Marlène Breton.

Un message posté le 28 août dernier pour annoncer la fermeture de son restaurant L’Embrun, pour congés. Et officialiser sa rupture avec celle qui l’avait soutenu lors de son parcours dans le concours culinaire en 2019, qu'il avait terminé sur une belle deuxième place derrière Samuel Albert. Guillaume Pape, et sa désormais ex-compagne, avaient par la suite ouvert le restaurant L’Embrun, à Brest. Elle officiait en tant que cheffe de salle dans l’établissement.

«L'Embrun ferme ses portes pour congés aujourd'hui et c'est le moment pour moi de vous dire que mon chemin personnel avec Marlène s'est séparé depuis quelque temps déjà, et maintenant nos chemins professionnels aussi. L'Embrun continue d'évoluer et moi avec», peut-on lire.

Les internautes n’ont pas manqué de remarquer l’importante perte de poids de Guillaume Pape sur le cliché en noir et blanc qui accompagne son message. Le cuisinier a tenu à rassurer tout le monde sur son état de santé. «Ne vous inquiétez pas je suis heureux dans la vie professionnelle comme personnelle», précise-t-il. C’est donc une nouvelle étape de son existence qui débute pour le chef cuisinier.