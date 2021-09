Top Chef : qui est Glenn Viel, le remplaçant de Michel Sarran ?

Michel Sarran rend son tablier. Le chef toulousain, deux étoiles aux Guide Michelin, a annoncé son départ du jury sur Instagram après sept ans de bons et loyaux services. Il sera remplacé par Glenn Viel, plus jeune triple étoilé de France depuis janvier 2020.

La même année, ce chef d’origine bretonne de 41 ans avait également été élu «chef de l’année» par ses pairs. Les fans de Top Chef ont déjà eu l’occasion de le voir à l’œuvre lors de la dernière saison diffusée l’an dernier dans laquelle il avait fait trois apparitions. À la tête du restaurant L’Oustau de Baumanière, premier «Relais et châteaux» créé en France en 1945 aux Baux-de-Provence (Bouche du Rhône), il a été bercé par la cuisine de sa grand-mère et de son père pendant son enfance, au point de devenir sa passion.

«Je me suis formé en Bretagne et au Mans, je suis ensuite parti travailler directement dans la belle maison du Meurice à Paris. J’ai eu ensuite la chance de faire mes armes au Plaza Athénée, puis j’ai travaillé pour le groupe Hyatt et c’est à ce moment que j’ai commencé à beaucoup voyager pour mon travail : Maroc, Marseille, Nice, Corse, Courchevel. C’est à Marseille que j’ai obtenu ma première étoile en 2008 en tant que chef, et c’est en 2013 que j’ai récupéré une deuxième étoile à Courchevel», confiait-il au site de Ouest France à propos de son parcours.

Glenn Viel est notamment réputé pour ses inventions culinaires, comme les «cailloux d’assaisonnement», un concentré de légumes et de crustacés qu’il utilise pour remplacer le sel sur les plats. Il a également reçu la distinction de la «Gastronomie durable» par le Guide Michelin qui récompense les 50 chefs de la gastronomie française engagée dans une cuisine plus respectueuse des enjeux environnementaux.

Ce n’est qu’un au revoir

En place depuis 2015, à la suite d’un changement au sein du jury, c’est donc Michel Sarran qui laisse sa place à Glenn Viel. Un départ annoncé par le chef lui-même sur Instagram, avec émotion. «L’aventure s’arrête pour moi. Sachez une chose : vous allez vraiment me manquer, mais on se retrouvera certainement», explique-t-il.

Selon le site du journal Le Parisien, Michel Sarran ne quitte pas M6 pour autant. La chaîne a souligné «sa passion, son implication et son excellence, et réfléchit à de nouveaux projets pour lui», précise-t-on. Ils savent que le chef a participé à faire du concours «une référence unique dans le monde culinaire», et promettent donc de le garder dans leurs rangs. Une bonne décision tant Michel Sarran était un personnage attachant.

A noter que la saison 13 de Top Chef sera diffusée au début de l'année 2022 sur M6.