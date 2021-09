The Voice All Stars : qui sont les candidats ?

Le concours de chant The Voice célèbre ses 10 ans avec une version All Stars qui démarrera ce samedi 11 septembre, et qui verra d’anciens candidats de nouveau tenter de décrocher le titre.

« Ce sont des artistes qui ont marqué The Voice, qui ont parfois été jusqu’en finale, mais qui n’ont pas gagné. Il n’y aura aucun gagnant évidemment, a expliqué à Télé-Loisirs Matthieu Grelier, directeur des programmes et du développement chez ITV Studios France. Je pense que le public sera content de les retrouver, car ils ont marqué leur édition. Je peux vous dire que c'est du très grand The Voice. Le niveau vocal est excellent, puisque ce sont des artistes qui ont été loin dans la compétition et qui, depuis leur participation à The Voice, ont progressé et sont encore meilleurs. »

Parmi ceux qui tenteront de nouveau leur chance, figureront notamment :

Flo Malley

Talent de Garou, éliminé lors du premier prime en direct de la saison 1.

Al.Hy

Finaliste de Jenifer en saison 1.

Amalya

Finaliste de Jenifer en saison 1.

Louis Delort

Finaliste de Garou en saison 1.

Olympe

Finaliste de Jenifer en saison 2.

Anthony Touma

Demi-finaliste de Jenifer en saison 2.

Luc Arbogast

Talent de l'équipe de Jenifer, éliminé lors du premier prime en direct de la saison 2.

Anne Sila

Finaliste de Florent Pagny en saison 4.

MB-14

Finaliste de Mika en saison 5.

Emmy Liyana

Talent de l'équipe de Zazie, éliminée lors du premier prime en direct de la saison 6.

Ecco

Demi-finaliste de Pascal Obispo en saison 7.

Gjon’s Tears

Demi-finaliste de Mika en saison 8.

The Voice All Stars sera lancée le samedi 11 septembre, dès 21 h 05, sur TF1.