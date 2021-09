Pékin Express : Découvrez le parcours de la prochaine édition du jeu d’aventure

L’itinéraire de la prochaine édition de Pékin Express a été dévoilé. En voici les principaux points à retenir.

La saison 15 du jeu d'aventure Pékin Express empruntera un parcours inédit. Cette fois, les binômes se sont rendus en Asie centrale.

Ils ont débuté leur périple au Kirghizistan. Ils rejoindront ensuite l'Ouzbekistan puis la Jordanie. Enfin, les finalistes auront rendez-vous à Dubaï, aux Emirats arabes unis pour leurs dernières confrontations.

C’est d’ailleurs dans cette ville que devait initialement avoir lieu la finale de la dernière édition en date, avant que la pandémie ne contraigne la production à stopper le tournage puis à reprendre mais en changeant radicalement les plans.

Une route toujours compliquée à trouver

Le directeur artistique de Pékin Express avait expliqué les contraintes auxquelles les organisateurs devaient faire face à chaque nouveau tracé. « Il y a différents impératifs, avait confié Thomas Barneoud à Télé-Loisirs. En premier temps, la production nous demande d'avoir des pays assez proches en termes de transferts. Ensuite, forcément, il faut qu'il y ait un vrai centre d'intérêt et une route où l'on puisse voir un maximum du pays. On aime bien que chaque épreuve d'immunité se fasse dans un lieu emblématique. Sur le terrain, lors des repérages, parfois on se rend compte que ça ne marche pas ! Sur Google, ils annoncent 6 à 7 heures de route et en réalité ça va être 11 heures ! Parfois on peut être déçus des lieux. Parfois on a un producteur local qui nous dit qu'il y a un autre site plus adapté. »

Alors que l’émission doit être tournée au cours de ce 3e trimestre 2021, le Covid viendra-t-il encore jouer les trouble-fête ? « Cette quatorzième saison a été un cauchemar à tourner, avait commenté l’animateur Stéphane Rotenberg en avril dernier. On était dans des bulles, testés en permanence, mais on l’a fait », s’était-il réjoui au micro d’Europe 1. Et la pandémie n’a pas refroidi ceux et celles qui rêvent de participer à l'émission, avec un record de plus de 60 000 candidatures reçues cette année par la production (contre les 40 000 habituelles).

Quels nouveaux candidats se lanceront dans la folle course ? Il faudra encore patienter pour le savoir. La saison 15 de Pékin Express devrait être diffusée au cours de l'année 2022.