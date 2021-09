La star d’Emily in Paris Lily Collins partage des photos de son mariage avec Charlie McDowell

Lily Collins et Charlie McDowell se sont mariés ce samedi 4 septembre. L’actrice de la série Emily in Paris vient de partager des clichés de la cérémonie. En couple depuis plusieurs années, les deux amoureux se sont dit « oui » à Dunton, dans le Colorado, aux États-Unis.

Dans les photos postées par la jeune femme, on peut découvrir les jeunes mariés s’embrasser. « Ce qui a commencé comme un conte de fées est désormais ma réalité pour toujours. Je n'arriverai jamais à décrire correctement combien incroyable était ce week-end, mais magique est un bon mot pour commencer… », a écrit Lily Collins.

Les festivités ont eu lieu dans un lieu très romantique, au cœur d’une forêt, face à une cascade.

« Je n'ai jamais voulu être le quelqu'un de quelqu'un autant que je veux être ton quelqu'un, et maintenant, je suis ta femme », a aussi adressé à l’élu de son cœur Lily Collins, avant d’ajouter un « Je t'aime plus que tout ». « J'ai épousé la personne la plus généreuse, la plus réfléchie et la plus belle que je connaisse. Je t'aime », a de son côté écrit Charlie McDowell, sur son compte Instagram.

Reese Witherspoon, Diane Kruger ou encore Lucas Bravo, qui donne la réplique à Lily Collins dans la série Emily in Paris, leur ont envoyé des messages de félicitations. La fille de Phil Collins, âgée de 32 ans, et Charlie McDowell, 38 ans, avaient officialisé leur relation en 2019. Un an plus tard, le réalisateur et scénariste, surtout connu pour le film The One i love et précédemment en couple avec l'actrice Emilia Clarke (Game of Thrones), avait demandé la main de sa belle qui s’était empressée de poster des photos de sa bague de fiançailles.