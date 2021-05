Emily in Paris saison 2 : date de sortie, casting, intrigue… Tout ce que l’on sait déjà

Le tournage de la saison 2 d’Emily in Paris vient de commencer. La série que les Parisiens «adorent détester» a le «plaisir to be back» avec de nouvelles aventures.

L’actrice Lily Collins qui incarne l’héroïne - une jeune Américaine propulsée à Paris pour travailler dans une société de luxe - remettra ses belles toilettes dans cette suite qui en passera cette fois aussi par d’autres villes de France, notamment Saint-Tropez.

Emily continuera en effet d'être une vraie fashionista, en témoigne des photos de tournage prises tout récemment à Saint-Jean Cap Ferrat, qui dévoilent Lily Collins vêtue d’une robe mauve à volants, puis d’un outfit imprimé et d’un chapeau assorti. Des tenues qui devraient s'arracher en magasin comme celles qu'elle avait portées dans la première saison...

Lily Collins sur le tournage de la saison 2 de #EmilyInParis.





À noter que cette nouvelle saison est tournée entre Paris et le Sud de la France, notamment à Saint-Jean-Cap-Ferrat. pic.twitter.com/RjPvxVU5mI — AlloSérie (@alloseriefr) May 5, 2021

En toute logique, le trio amoureux que le personnage d'Emily (Lily Collins) forme avec Gabriel (Lucas Bravo) et Camille (Camille Razat) devrait être au coeur des nouvelles intrigues.

Une série très commentée sur les réseaux sociaux

«Il y a eu un rebondissement à la fin de la première saison qu'elle n'avait pas vu venir, et beaucoup de conséquences de ce rebondissement auront lieu dans la nouvelle saison», a récemment confié le créateur d'Emily In Paris, Darren Star.

Sont aussi de nouveau annoncés au casting Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Bruno Gouery, ou encore William Abadie.

Lancée en octobre 2020, la série de Darren Star (créateur de Beverly Hills et Melrose Place) a figuré au Top 10 des programmes les plus regardés sur Netflix et a récolté deux nominations aux Golden Globes.

Emily in Paris a aussi été énormément commentée sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs s’étant beaucoup amusés/agacés des clichés qu’elle enfile comme des perles sur la vie parisienne.

Dans les nouveaux épisodes, Emily fera des « efforts » pour s’acclimater à la culture française, annonce Darren Star. « Pour moi, c’est l’évolution du personnage. Je pense que lorsque quelqu’un se rend à Paris pour la première fois, il est submergé par la beauté de la ville et c’est ce qu’il voit », confie le créateur à « Variety ». « Je pense que beaucoup de téléspectateurs qui ont vécu à Paris pendant longtemps n’ont peut être pas compris que c’était la vision d’un personnage qui faisait l’expérience de la ville pour la première fois. »

Pour l'heure, la date de diffusion de la saison 2 n'a pas été dévoilée.