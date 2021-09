Better Call Saul : Bob Odenkirk de retour sur le tournage un mois après sa crise cardiaque

De retour au travail. Un peu plus d’un mois après avoir été victime d’un léger malaise cardiaque, Bob Odenkirk a repris le tournage de la saison 6 de Better Call Saul. Une excellente nouvelle partagée par le comédien sur Twitter.

C’est installé dans la salle de maquillage que Bob Odenkirk s’est amusé de son retour sur les plateaux de tournage de la série à Albuquerque, dans l’État du Nouveau-Mexique. «De retour au travail pour Better Call Saul !!! Tellement content d’être là et de vivre cette existence si particulière auprès de personnes si attentionnées. Au passage, voici la maquilleuse professionnelle Cheri Montesanto qui me rend moins moche avant le tournage», a rédigé le comédien.

Back to work on Better Call Saul! So happy to be here and living this specific life surrounded by such good people. BTW this is makeup pro Cheri Montesanto making me not ugly for shooting! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) September 8, 2021