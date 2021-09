Danse avec les stars : Qui est François Alu qui rejoint le jury de l'émission ?

François Alu rejoint le champion de salsa Chris Marques, le créateur Jean-Paul Gaultier et la danseuse Denitsa Ikonomova comme juré de l’émission «Danse avec les stars», dont la saison 11 démarre ce vendredi. Mais qui est cet artiste de 27 ans ?

Cette année, les téléspectateurs de TF1 ne retrouveront pas le regretté Patrick Dupond, mort tragiquement en mars dernier. Ils pourront se consoler avec l’un de ses héritiers, François Alu, premier danseur de l’Opéra de Paris. Ce dernier s’est mis à rêver de classique, alors qu'il n'était qu'un enfant, en voyant Patrick Dupond, cette étoile partie trop tôt, interpréter une variation du ballet «Don Quichotte» dans un documentaire.

Celui que ses fans surnomment «Alu-cinant» est originaire de Fussy et a fait ses classes à l’Opéra de Paris, avant d’intégrer le corps de ballet à l’âge de 17 ans et de gravir les échelons de cette prestigieuse institution. Très à l’aise lors de ses interventions sur les plateaux de télévision, François Alu, au physique athlétique, aime aussi bien le classique que le hip-hop et la danse contemporaine.

En participant à «Danse avec les stars», il espère «convertir des téléspectateurs en spectateurs», comme il l’a récemment expliqué à l’AFP. «S’ils peuvent venir voir ensuite des spectacles, ce serait fabuleux. C’est peut-être une façon d’avoir un nouveau public», a précisé l’artiste, qui a été contraint de prendre un congé de six mois de l’Opéra de Paris. Une compagnie qu’il devrait retrouver au mois de décembre.