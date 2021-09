Danse avec les Stars : coup d'envoi de la saison 11 ce soir

La saison 11 de Danse avec les Stars sera lancée ce vendredi 17 septembre. Cette nouvelle édition accueillera de nouveaux candidats mais aussi de nouveaux jurés, de nouvelles règles ainsi qu'une grande première en France.

Annulé en 2020 en raison de la pandémie, le concours de danse de la Une est enfin de retour. Il verra cette année 13 personnalités fouler le parquet : les acteurs Jean-Baptiste Maunier (Les Choristes), Lucie Lucas (Clem) et Aurélie Pons (Ici tout commence), le Youtubeur Michou, la danseuse burlesque américaine Dita Von Teese, l’ancien aventurier de Koh-Lanta Moussa, la Miss France 2019 Vaimalama Chaves, les humoristes Lola Dubini et Gérémy Crédeville, et les chanteurs Lââm, Wejdene, Tayc, et Bilal Hassani.

Ce dernier marquera l’Histoire de l’émission puisqu’il sera (enfin) le premier candidat de DALS France à danser en binôme avec une personne de même sexe.

Nouveau jury

Après la mort de Patrick Dupond l’an dernier, et le départ de Jean-Marc Généreux sur France 2, le juré historique du programme Chris Marques sera pour la première fois entouré du couturier Jean-Paul Gaultier, de la danseuse Denitsa Ikonomova et du premier danseur de l’Opéra de Paris François Au.

Du côté des danseurs, Fauve Hautot, Candice Pascal, Inès Vandamme, Christophe Licata, Maxime Dereymez, Anthony Colette et Jordan Mouillerac, seront rejoints par cinq nouveaux venus : Coralie Licata (épouse de Christophe Licata), Elsa Bois, Adrien Caby, Joël Luzolo et Samuel Texier.

#DALS



Qui s’emparera du trophée de Danse Avec Les Stars ?



RDV dès le Vendredi 17 Septembre sur @TF1 et @MYTF1 pour la nouvelle saison de Danse Avec Les Stars pic.twitter.com/fvoc4stMhw — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) September 9, 2021

Danse avec les Stars est toujours présentée par Camille Combal. Il sera seul aux commandes puisque Karine Ferri, qui intervenait au cours de l’émission, officiera désormais en deuxième partie de soirée.

une NOUVELLE MÉCANIQUE

Les deux premiers numéros ont été enregistrés, les suivants se dérouleront en direct. Ce vendredi 17 septembre, six premiers candidats entreront en compétition et un candidat sera éliminé. Les autres participants opéreront de la même façon la semaine suivante, et tous les candidats encore en lice seront ensuite réunis le 1er octobre.

Installés sur des fauteuils devant des écrans géants, et non plus derrière un pupitre, les quatre membres du jury seront maintenant équipés d'un buzzer. « Lors des deux premières soirées, si nous avons un coup de cœur et appuyons tous les quatre, cela qualifiera d’office un couple pour la suite », explique au Parisien François Alu. Mais attention ce buzzer changera de fonction au cours de la saison et pourra envoyer les participants directement en ballotage.

Autre nouveauté du cru 2021 inspirée de l'édition américaine, un fauteuil « Hot Seat » fera son apparition et accueillera tour à tour le dernier couple du classement. A la fin de chaque prime les trois derniers du classement seront soumis au ‘Face à face’ à l’issu duquel un couple sera sauvé par le public, le deuxième par le jury et le troisième éliminé du concours.