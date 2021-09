Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor annonce la fin du tournage de la série Star Wars

L'acteur Ewan McGregor a fait savoir que le tournage «vraiment très fun» de la série Obi-Wan Kenobi était terminé.

Interrogé par Variety lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards - durant laquelle il a remporté le prix du meilleur acteur pour son interprétation dans « Halson » - Ewan McGregor en a profité pour promettre aux fans qu'ils ne seraient pas déçus.

« On a terminé le tournage de notre série et c'était vraiment très fun. Je pense que les gens ne seront pas déçus et que ça va être bien », a déclaré celui qui semble avoir beaucoup apprécié sa participation à ce nouveau projet Star Wars. «J'ai passé un super moment sur le tournage (...). La nouvelle technologie que nous avons employée dans la série est vraiment super, c'était une expérience très différente de celle que j'ai pu avoir en faisant les trois films de la prélogie», a-t-il précisé.

La star avait déjà évoqué avec enthousiasme cette nouvelle technologie de décor immersif, déjà utilisée pour la série The Mandalorian, au site The Hollywood Reporter : «Les décors sont projetés sur d’immenses écrans LED. Donc si la scène se déroule dans le désert, on a vraiment l’impression d’être au beau milieu du désert. Si les décors sont enneigés, nous sommes entourés par des étendues de neige. Et si le personnage pilote un vaisseau spatial, les écrans projettent un décor d’espace tout autour de nous. Cela va vraiment rendre les choses plus réelles», avait-il détaillé.

En phase avec son âge

«Quand j'étais plus jeune, j'essayais d'imaginer Alec Guinness (l’acteur qui incarnait Obi-Wan Kenobi dans le premier Star Wars sorti sur grand écran en 1977, ndlr), comment il aurait joué ces scènes en tant que jeune Kenobi, avait aussi confié l’acteur il y a quelques mois dans une interview pour etonline.com. Cette fois, je suis beaucoup plus proche de son âge dans l'Épisode IV. Donc le challenge pour moi sera de trouver un point où le rejoindre. J'adore Alec Guinness ! Je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est un grand honneur d'essayer d'être lui», avait-il ajouté.

L’action de la mini-série en six épisodes « Obi-Wan Kenobi», programmée sur Disney+ en 2022, se déroulera dix ans après les événements de «La revanche des Sith». La série marquera également le retour de Hayden Christensen dans le rôle d'Anakin Skywalker/Dark Vador.