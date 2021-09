Danse avec les Stars : Maxime Dereymez s’explique après avoir été critiqué pour son attitude lors du premier prime

Jugé très froid lors de sa prestation dans le premier épisode de la nouvelle saison de Danse avec les stars, le danseur Maxime Dereymez explique les raisons pour lesquelles il n’était pas spécialement souriant ce soir-là.

« Je viens de découvrir les commentaires Twitter du prime de Danse avec les stars. Je crois que certaines personnes n'ont pas réalisé que mon manque de sourire était dû à ma souffrance !, avait-il déjà écrit quelques heures après l'émission. Une kératite n'est pas une simple conjonctivite ou petit bobo à l'œil et les projecteurs n'ont fait qu'amplifier les choses », s'était-il alors exclamé, agacé par les critiques lui reprochant de ne pas s’être montré plus enthousiaste sur le plateau.

« Les téléspectateurs, qui n'étaient pas au courant de la situation, ont pu penser que j'étais dégoûté et que je faisais la tronche car j'étais avec quelqu'un (Lââm, éliminée dès le premier soir, ndlr) qui n'allait pas m'amener loin, pourquoi je dansais avec des lunettes de soleil et pourquoi je n'avais pas l'air très épanoui… », analyse-t-il ce jeudi pour Télé-Loisirs. Ils n'ont pas vu mon émotion derrière les lunettes. Je souffrais donc je limitais les sourires. Le pire des moments a été quand on se trouvait sur la « hot seat ». Il y avait un énorme projecteur en face de nous. J'étais obligé de me tourner. Je pense qu'il y aurait dû avoir un magnéto explicatif sur mon état de santé pour qu'on comprenne», estime Maxime Dereymez.

Le danseur touché par une infection à l’œil

« J'ai souffert. Le moindre rayon de lumière était irritant, explique-t-il. J'étais obligé de plisser les yeux ou de tourner la tête. J'ai beaucoup pris sur moi. Je voulais assurer le prime. Je ne voulais pas qu'elle danse avec quelqu'un d'autre car elle aurait été déstabilisée. J'ai voulu aller jusqu'au bout par amitié et professionnalisme. On a fini l'enregistrement du premier prime vers 2h-3h du matin. À 8h, j'étais aux urgences et je suis resté hospitalisé durant quatre jours. Mon antibiotique n'était pas assez efficace. Sur place, j'ai eu un traitement intensif avec des gouttes à mettre toutes les heures dans les yeux ».

Le mardi 14 septembre, le danseur avait posté une photo d'une chambre d’hôpital, accompagnée d’un texte dans lequel il expliquait que les médecins n’étaient pas parvenus à déterminer quelle bactérie l’affectait. «On m'avait dit que ça allait cicatriser assez vite. Je n'étais pas stressé pensant que j'allais m'en sortir. Sauf qu'une autre bactérie a ensuite touché mon oeil qui a grossi de plus en plus. Un jour, Lââm a pris les choses en main car je n'allais pas bien du tout. Elle était attentive, aux petits soins avec moi. Elle était comme une soeur, très protectrice», a-t-il confié. Au sujet de sa partenaire dont le niveau en danse aurait été la cause de son humeur (mauvaise) lors de l'émission, il a ajouté : «Lââm était volontaire et bosseuse. Je voulais prouver qu'elle pouvait faire quelque chose d'étonnant mais je n'ai pas pu faire de miracle en si peu de temps. Il nous a manqué du temps.»