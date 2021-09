TPMP : Loana se réconcilie avec Sylvie Ortega (Vidéo)

A l’occasion de son anniversaire qu’il a fêté avec ses chroniqueurs, invités et amis, l’animateur Cyril Hanouna a souhaité, jeudi soir dans «Touche pas à mon poste», mettre fin à la discorde qui oppose la gagnante de «Loft Story» à Sylvie Ortega, veuve de Ludovic Chancel, le fils de Sheila.

«Tu as lancé de fausses rumeurs, et ça m’a fait beaucoup de mal. (…) Cela peut détruire une vie», a lancé Loana à Sylvie Ortega en arrivant sur le plateau, tout de cuir vêtue. Elle reprochait à son «amie» d’être à l’origine de son overdose de médicaments en début d’année qui l’a conduite à l’hôpital, et de l’avoir traitée, entre autres, de «mythomane».

Mais l’ex-starlette de téléréalité semble ne pas être rancunière et a donc expliqué vouloir faire la paix. Avant les embrassades tant attendues par le présentateur, le public et les fans, Sylvie Ortega a néanmoins demandé à Loana : «Avant le bisou, je voudrais que tu t’excuses. Tu sais très bien que je n’ai voulu te tuer. (...) Je voudrais aussi que tu t’excuses d’avoir dit que j’avais tué mon mari».

Les reproches ont de nouveau fusé, avant que Loana et Sylvie Ortega ne se prennent finalement dans les bras. Tout est bien qui finit bien. Voilà un joli cadeau d'anniversaire pour Cyril Hanouna.