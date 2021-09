Squid Game : la série prête à battre tous les records d'audience ?

Lancée le 17 septembre, Squid Game n'arrête pas de gagner en popularité au fil des jours.

A tel point qu'elle pourrait devenir la plus grande série non-anglophone de l’histoire de Netflix, selon Ted Sarandos, le co-PDG de la plate-forme de streaming.

En seulement quelques semaines, cette série coréenne écrite et réalisée par Hwang Dong-hyuk est déjà sur les talons de la Chronique des Bridgerton et Lupin, sur le podium des séries internationales les plus populaires de l’histoire de Netflix. Dans un entretien avec le site hongkongais Hyperbeast, Ted Sarandos n’exclut pas qu’elle s’impose comme le plus grand succès «de tous les temps» de la plate-forme de streaming si elle continue à ce rythme.

«Squid Game sera sans aucun doute notre plus grande série non anglophone au monde. Et il y a une grande chance qu’elle soit la plus populaire de notre histoire», a-t-il déclaré.

Devant ce succès colossal, les fans sont nombreux à se demander si la série sera renouvelée pour une saison 2. «Je n'ai pas de plans bien développés pour une saison 2 de Squid Game. C'est assez fatigant rien que d'y penser. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J'envisagerais d'utiliser une salle avec des auteurs et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés», a précisé le créateur de la série au site américain Variety à ce propos. Netflix, qui n’a toujours pas annoncé officiellement sa décision de donner une suite à la série, aurait tort de ne pas céder à ses demandes.