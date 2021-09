Will Smith évoque sa relation spéciale avec Jada Pinkett-Smith : «le mariage ne doit pas être une prison»

Unis par les liens du mariage depuis 1997, Will Smith et Jada Pinkett-Smith ne se sont pas jurés fidélité, comme le confie l’acteur dans une récente interview.

Mariés depuis 24 ans – une longévité rare à Hollywood - les deux parents de Jaden et Willow Smith auraient-ils trouvé le secret du bonheur ? «Jada n’a jamais cru au mariage traditionnel. Jada avait des membres de sa famille qui vivaient des relations non-conventionnelles. Elle a donc grandi dans un univers très différent de celui dans lequel j’ai grandi. Nous avons eu des discussions sans fin sur ce qu'est la perfection relationnelle. Quelle est la meilleure façon d'interagir en couple ? Et la majeure partie du temps, nous avons choisi la monogamie mais nous ne considérons pas que c’est la seule manière de vivre une relation. », a confié Will Smith pour GQ, expliquant avoir exploré d’autres voies : « Nous nous sommes offerts confiance et liberté avec la conviction que chacun doit faire son propre chemin. Et le mariage ne doit pas être une prison pour nous. »

La star de Men in Black ne conseille cependant pas à tout le monde de suive ce choix de vie : « Je ne suggère à personne de suivre notre voie (…) Mais l’expérience des libertés que nous nous sommes offerts l’un à l’autre et le soutien inconditionnel sont, pour moi, la plus grande définition de l’amour ».