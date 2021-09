Disney+ : une date pour la série «The Book of Boba Fett»

L’univers Star Wars poursuivra son expansion le 29 décembre prochain sur Disney+ avec le lancement de «The Book of Boba Fett», la série spin-off de «The Mandalorian».

La date de diffusion de la deuxième série en prise de vue réelle inspirée de l’univers Star Wars a été révélée sur le compte Twitter officiel de la plate-forme de streaming.

His story is only beginning. The Book of @BobaFett, an all-new Original Series, starts streaming December 29 on #DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/uXQbjSsLlQ — Disney+ (@disneyplus) September 29, 2021

L’histoire de «The Book of Boba Fett» suivra le célèbre chasseur de prime incarné à l’écran par Temuera Morrison. Les fans de The Mandalorian – dont la saison 3 est attendue dans le courant de l’année 2022 – avaient eu la confirmation du lancement à venir de la série, dans une scène post-crédit du dernier épisode de la saison 2 de la série portée par Pedro Pascal.

Les téléspectateurs suivront Boba Fett, accompagné du mercenaire Fennec Shand - qui sera interprété par la comédienne Ming-Na Wen – alors qu’ils voyagent dans les zones reculées de la galaxie pour rejoindre la planète Tatooine afin de réclamer le territoire autrefois contrôlé par les fidèles de Jabba le Hutt.

D’autres séries Star Wars sont attendues prochainement sur Disney+, notamment la série consacrée à Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor, Ahsoka, et Rangers of the New Republic. Au total, pas moins de 11 séries inspirées de la saga cinématographique devraient voir le jour dans les prochaines années.