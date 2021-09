«Je ne peux pas sortir sans me déguiser» : le sosie d’Ed Sheeran raconte son quotidien compliqué

Il ressemble comme deux gouttes d’eau à Ed Sheeran, et ça n'est pas un cadeau. Ty Jones raconte son calvaire quotidien.

Originaire de Manchester, le jeune homme ne peut pas sortir de chez lui sans créer des émeutes de fans. Tant et si bien qu’il est contraint de faire son shopping à la tombée de la nuit, ou bien de revêtir des lunettes de soleil et des chapeaux pour que personne ne puisse voir son visage.

« Je porte ça tout le temps pour éviter les fans qui pleurent ou qui tremblent, a-t-il expliqué dans une interview pour le Mirror. Une fois, un cycliste n'a pas pu s'empêcher de me fixer et il a fini par tomber de son vélo. C'était un vrai sketch. Quand je suis venu l'aider, il m'a dit : 'Ce n'est pas possible, je viens de rencontrer Ed Sheeran.’ »

« J'ai un nombre incroyable de fans qui me suivent, dès que je suis à Hackney, à Londres, ou à Los Angeles, ajoute-t-il. Au point que l'équipe avec laquelle je travaille a déjà dû m'aider en inventant des plans pour que je puisse m'échapper ».

Ayant l’impression de ne rien pouvoir faire d’autre de sa vie, Ty, qui rêvait de travailler sur un bateau de pêche et de vendre des articles de bricolage, a finalement décidé de devenir sosie officiel d’Ed Sheeran, et tente désormais d’améliorer ses compétences musicales, lesquelles ne sont pour l’heure pas exactement comparables à celles de l’interprète de Shape of you.