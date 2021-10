Danse avec les Stars : le direct arrive ce vendredi 1er octobre avec de nouvelles règles

Après deux premiers numéros enregistrés, commencent ce vendredi 1er octobre les directs de Danse avec les Stars. L'occasion pour le concours de changer quelques règles du jeu.

Les 11 duos encore en lice - Bilal Hassani-Jordan Mouillerac, Lucie Lucas-Anthony Colette, Tayc-Fauve Hautot, Jean-Baptiste Maunier-Inès Vandamme, Michou-Elsa Bois, Vaimalama Chaves-Christian Millette, Dita Von Teese-Christophe Licata, Wedjene-Samuel Texier, Moussa-Coralie Licata, Gérémy Crédeville-Candice Pascal et Aurélie Pons-Adrien Caby – vont s’affronter sur de nouvelles et impressionnantes chorégraphies.

Télé-Loisirs a listé les danses et les morceaux sur lesquels ils vont se produire. Ainsi, Michou et Elsa Bois s'essaieront à un Jive sur «Stay» de Justin Bieber, Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme sur une valse sur «Riche» de Claudio Capéo, Wejdene et Samuel Texier, un American smooth sur «I will never love again» de Lady Gaga, Dita Von Teese et Christophe Licata sur un chacha au son de la regrettée Amy Winehouse, Gérémy Crédeville et Candice Pascale sur un tango argentin rythmé par «Si bien du mal» de Hervé, Moussa Niang et Coralie Licata sur un chacha sur «Skate» de Bruno Mars, Lucie Lucas et Anthony Colette sur une valse au son de «Je t'aime» de Camille Lellouche et Grand Corps Malade, Aurélie Pons et Adrien Caby sur une rumba sur le titre «Bravo tu as gagné» de Clara Luciani, Tayc et Fauve Hautot sur une rumba sur «U Remind me» de Usher, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac sur un jive sur «Faith» d'Ariana Grande et Stevie Wonder, et Vaïmalama Chaves et Christian Millette sur une rumba contemporaine sur «Corps» d'Yseult.

Le buzzer change de fonction

Après avoir servi à qualifier directement les candidats pour le numéro suivant lors des deux précédentes émissions, les buzzers à la disposition du jury – composé cette année de la danseuse la plus titrée de DALS Denitsa Ikonomova, du premier danseur de l’Opéra de Paris François Alu, du couturier Jean-Paul Gaultier et du metteur en scène Chris Marques - serviront désormais à sanctionner.

« Si au moins trois juges buzzent un certain nombre de fois, ils envoient direct au face-à-face », a expliqué Frédéric Pedraza, directeur général adjoint chargé des contenus chez TF1 à Télé-Loisirs. « C'est une sanction, si la personnalité n'a pas travaillé par exemple. Et les juges ont toujours la possibilité de retirer leur buzzer tant que la prestation n'est pas terminée, car la capacité du candidat à se reprendre doit être soulignée », a précisé Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1.

Cette année ce sont trois candidats qui s’affrontent lors du face-à-face. Un premier est sauvé par le vote des téléspectateurs (pour la première fois ce vendredi 1er octobre), le deuxième par le jury. A noter qu’en cas d'égalité parmi les quatre juges, la voix du juré historique du programme, Chris Marques, comptera double.