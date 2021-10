Michael Tylo, acteur des «Feux de l'amour», est décédé

Il a joué dans de nombreux soap opera aux Etats-Unis. L’acteur Michael Tylo, vu dans «Les feux de l’amour», est mort à l’âge de 72 ans, des suites d’une maladie.

«C'est avec le coeur lourd que nous annonçons que Michael est décédé le 28 septembre 2021 des suites d'une maladie. Veuillez garder la famille dans vos pensées et dans vos prières durant cette période difficile», ont annoncé ses proches sur son site officiel.

It is with tremendous sadness that the College of Fine Arts and Dean Nancy Uscher share the passing of beloved film professor, Michael Tylo.





Image: Michael Tylo in Murder, She Wrote (1984)

Nancy Uscher, doyenne du département des Beaux-Arts de l'université du Nevada, à Las Vegas, où Michael Tylo était enseignant depuis plusieurs années, a tenu à rendre hommage à «un ami exemplaire, un collègue, un professeur et un artiste». «Il avait une carrière si riche, mais restait très humble sur ce qu’il avait accompli. Il aimait profondément sa famille et a vécu une vie joyeuse, mais il nous a quittés bien trop tôt», a-t-elle déclaré.

Né à Detroit, celui qui s’était marié à trois reprises et était le père de quatre enfants – son fils est mort accidentellement noyé dans la piscine familiale en 2007 – était apparu dans «Haine et Passion», puis dans d’autres séries comme «Amour, gloire et beauté», «Hôpital central», «La force du destin» ou encore «Arabesque».

Our deepest sympathies to the family and loved ones of Michael Tylo who graced #YR with his talents as Blade and Rick.

Il restera aussi pour ses fans l’inoubliable interprète des jumeaux Bladeson dans le soap opera «Les feux de l’amour», dont la production a salué une dernière fois sa mémoire sur les réseaux sociaux.