Les 12 coups de midi : le recordman Bruno éliminé après 252 participations et plus d'1 million d'euros de gains

Le Toulousain Bruno Hourcade, plus grand champion du jeu de télévision Les 12 Coups de Midi, a ce mardi 5 octobre été éliminé après 252 participations. Le joueur a totalisé 1.026.107 euros de gains.

Sa cagnotte, composée de cadeaux et d’argent cash, est la plus grande jamais reçue dans un jeu télévisé en France. Depuis le 25 septembre, il avait fait mieux que le record détenu depuis 2018 par Marie-Christine dans Tout le monde veut prendre sa place.

Il a notamment gagné une dizaine de voitures, dont une qu’il prévoit d’offrir à son cousin, comme il l’a confié au Parisien. « J'en ai gardé une pour moi, au cas où je retrouve du travail. Et je revends le reste à la famille, des amis... Je n'ai pas encore fait d'annonce sur Leboncoin (…) Mon cousin avait besoin d'une voiture puisque la sienne est tombée en panne. Il a pu bénéficier d'une des miennes », révèle-t-il.

Bruno doit également recevoir plus de 700.000 euros en cash. « Je vais surtout investir dans l'immobilier et placer, en m'offrant quelques voyages. Je ne prévois pas de m'installer à Monaco ou d'acheter des voitures... D'autant plus que j'en ai déjà gagné neuf ! », s'amuse-t-il. Ancien employé de la régie publicitaire d'Eurosport, Bruno veut se laisser le temps pour retrouver un emploi. « Je vais prendre le temps de réfléchir à ma vie, à ce que j'aime faire et à des métiers qui me correspondraient plus, dit-il toujours pour Le Parisien. Je suis conscient du luxe que j'ai de pouvoir me poser et réfléchir».

Coup Fatal pour Bruno‼️…



Coup de Tonnerre aux 12 Coups de Midi



Après 252 participations Bruno a été éliminé aujourd’hui à la loyale, au Coup Fatal, par Loris, 20 ans, qui s’excuse de l’avoir détrôné



Bravo Bruno #les12CoupsdeMidi @TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/XAJdEd9NgN — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) October 5, 2021

Sur le plateau de LCI, il était récemment revenu sur son incroyable performance : « C’est une parenthèse dans sa vie quand même et il faut se dire qu’à un moment, il y a une fin et qu’on va reprendre sa vie », avait-il expliqué, ajoutant « Champion de jeu télé, c’est pas un métier».

« Si j'avais voulu que mon élimination se passe d'une certaine manière, j'aurais voulu qu'elle se passe comme ça. Lors du coup fatal, les deux chronos étaient très serrés jusqu'à la fin. J'ai répondu juste après le gong. Je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas fait d'énorme erreur. Mon adversaire a très bien répondu. Il a été plus fort que moi. Je ne connais pas encore la suite de son parcours donc je ne sais pas s'il est très cultivé ou s'il a eu de la chance sur les questions. Je ne vais pas ressasser cette défaite pendant des mois. C'est un point positif. Ma seule inquiétude était d'avoir des regrets après mon élimination. Là, je n'en ai pas », a aussi confié Bruno à Télé Star.

Un nouveau concurrent

C’est Loris, un étudiant en médecine tout juste âgé de 20 ans et originaire de Montpellier qui a mis fin au long règne de Bruno. « Quand je suis arrivé face à lui, je me suis dit que ça serait dur. Mais j’étais venu pour gagner », a déclaré pour Télé-loisirs celui qui aspire à devenir cardiologue. « Avant d’arriver au Coup fatal, j’avais fait une bonne émission et je pensais pouvoir le battre, dit-il. Quand c’est devenu serré, au moment où je me suis senti gagner, j’ai vu que Bruno était de retour dans le match. Ça m’a mis un coup de massue. Je me suis dit que ça allait être très compliqué. J’ai essayé de faire fi de tout ça, mais c’était très stressant comme expérience (…) Maintenant que j’ai gagné cette émission, je ne vois pas quels pourraient être les obstacles pour que je reste. J’ai fait le plus dur ! (…) « Je savais que battre Bruno, ça créerait quelque chose. Je n’imagine pas encore quelle ampleur ça prendra », a-t-il conclu. Affaire à suivre demain, mercredi 6 octobre pour sa deuxième participation. Cette émission sera aussi marquée par la remise d’un chèque à Bruno. A noter que les émissions actuellement diffusées ont été tournées en juillet.

Fair-play, Bruno a souhaité à son successeur de connaître autant de réussite que lui. « Toutes les bonnes choses ont une fin et Loris, j’espère que tu vas aller super loin et je suis sûr que tu vas bien t’en sortir », lui a-t-il dit juste après s’être incliné.