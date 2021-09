Les 12 Coups de Midi : Bruno bat le record français de gains dans un jeu télévisé en dépassant le million d'euros

Bruno, le champion du jeu Les 12 Coups de Midi, a ce week-end battu un nouveau record en faisant dépasser le million d’euros à sa cagnotte.

Rien ne résiste au candidat, indétrônable depuis son arrivée dans le programme le 20 janvier dernier. Déjà à la première place du classement des plus grands joueurs devant Eric, Christian Quesada et Paul, le jeune homme, qui détient aussi le record du plus grand nombre d’étoiles mystérieuses découvertes ainsi que le record du nombre de victoires individuelles, peut désormais aussi s’enorgueillir de la taille de sa cagnotte, la plus grande jamais reçue dans un jeu télévisé en France. Il a en effet, ce samedi 25 septembre, fait mieux que le record détenu depuis 2018 par Marie-Christine dans Tout le monde veut prendre sa place.

Pour sa 242ème participation, Bruno a atteint la somme de 1 .002.907 euros. Une bonne partie de cette cagnotte comporte des cadeaux que le champion a remportés grâce aux étoiles mystères. Il a notamment gagné sur TF1 9 voitures, dont une qu’il prévoit d’offrir à son cousin, comme il l’a confié au Parisien. « J'en ai gardé une pour moi, au cas où je retrouve du travail. Et je revends le reste à la famille, des amis... Je n'ai pas encore fait d'annonce sur Leboncoin (…) Mon cousin avait besoin d'une voiture puisque la sienne est tombée en panne. Il a pu bénéficier d'une des miennes », révèle-t-il.

Bruno doit également recevoir environ 700 000 euros en cash. « Je vais surtout investir dans l'immobilier et placer, en m'offrant quelques voyages. Je ne prévois pas de m'installer à Monaco ou d'acheter des voitures... D'autant plus que j'en ai déjà gagné neuf ! », s'amuse-t-il. Ancien employé de la régie publicitaire d'Eurosport, Bruno veut se laisser le temps pour retrouver un emploi. « Je vais prendre le temps de réfléchir à ma vie, à ce que j'aime faire et à des métiers qui me correspondraient plus, dit-il toujours pour Le Parisien. Je suis conscient du luxe que j'ai de pouvoir me poser et réfléchir».