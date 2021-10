Danse avec les Stars : l’épreuve inédite des duels au programme du prime de ce vendredi

Ce vendredi 8 octobre, les téléspectateurs de Danse avec les Stars vont découvrir une épreuve inédite : les duels.

Pour cette nouvelle étape, les couples de Danse avec les stars vont ainsi s'affronter directement : le premier du classement rencontrera le deuxième, le troisième fera face au quatrième et ainsi de suite...

Après les éliminations de Lââm, Lola Dubini et Moussa, dix candidats sont encore en lice : Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, Lucie Lucas et Anthony Colette, Wejdene et Samuel Texier, Michou et Elsa Bois, Gérémy Crédeville et Candice Pascal, Vaimalama Chaves et Christian Millette, Aurélie Pons et Adrien Caby, Tayc et Fauve Hautot et enfin, Dita von Teese et Christophe Licata.

Cette nouvelle étape met les nerfs des candidats – à l’instar de Bilal Hassani, dans cette vidéo des répétitions à voir ci-dessous - à rude épreuve.