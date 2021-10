«Narcos : Mexico» : une bande-annonce pour la 3eme et dernière saison

La saison 3 de «Narcos : Mexico» est attendue pour le 5 novembre prochain sur Netflix. Et la bande-annonce qui vient d’être publiée promet un ultime chapitre explosif.

Après deux premières saisons centrées sur l’ascension et la chute de Felix Gallardo, le parrain du cartel de Guadalajara dont la décision d’enlever et tuer l’agent de la DEA Kiki Camarena (saison 1) a profondément modifié les rapports entre le Mexique et les États-Unis, c’est au tour des cartels de Sinaloa, Tijuana et Juárez de se disputer le juteux business de la drogue, comme le révèle le synopsis publié par Netflix.

«Dans les années 1990, alors que la mondialisation du marché de la drogue s’enflamme, la saison 3 se concentre sur la guerre qui éclate après l’arrestation de Felix. Alors que de nouveaux cartels indépendants tentent de survivre aux bouleversements politiques, et à la montée de la violence, une nouvelle génération de parrains mexicains émerge. Mais dans cette guerre, la première victime, et toutes les arrestations, meurtres, et descentes, ne font que repousser la victoire toujours plus loin», précise la plate-forme de streaming.

Les téléspectateurs retrouvent Scoot McNairy dans le rôle de l’agent de la DEA en charge de mener l’enquête. José Maria Yazpik incarne Amado Carillo Fuentes, le leader du cartel de Juárez. Également à l’écran : lfonso Dosal (Benjamín Arellano Félix), Mayra Hermosillo (Enedina Arellano Felix), Matt Letscher (l’agent de la DEA James Kuykendall), Manuel Masalva (Ramón Arellano Félix), Alejandro Edda (Joaquín «El Chapo» Guzmán) et Gorka Lasaosa (Héctor Palma).