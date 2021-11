Noël 2021 : Disney célèbre les familles recomposées dans un court-métrage inédit

Chaque famille est unique. C'est le message envoyé par Disney avec son nouveau court-métrage réalisé pour les fêtes, qui vient d'être mis en ligne.

Dans ce clip d'un peu plus de trois minutes, qui lance la campagne de Noël 2021, le spectateur marche dans les traces de Mike, le nouveau compagnon de Nicole, beau-père de ses deux enfants, Max et Ella. Alors qu'il s'installe dans leur maison pour passer un premier Noël avec eux, tous partagent de bons moments. Un spot qui met à la fois en avant l'importance de la famille, mais aussi de la diversité, puisque Mike est afro-américain alors que Nicole et ses enfants sont asiatiques.

Des histoires et des émotions

Un livre d'histoires un peu spécial est au centre du scénario. On comprend très vite que cet objet, qui appartient au jeune Max, lui a été donné par son père biologique. Les héros Disney, qui prennent vie à l'écran, illustrent le pouvoir des histoires et l'importance des souvenirs que l'on se crée, avec sa famille biologique ou celle que l'on choisit. La chanson qui accompagne le clip, «Love Runs Deeper», fait également son petit effet, avec une performance pleine d'émotion du jazzman Gregory Porter, lauréat de deux Grammy Awards.

Ce nouveau court-métrage fait écho à celui diffusé l'an dernier à la même période. Il montrait Nicole, plus jeune, et sa grand-mère Lola partager un Noël plein de magie en remettant au goût du jour des traditions familiales malheureusement mises de côté.

Ce premier spot, qui avait été visionné plus de 106 millions de fois, ainsi que celui de cette année, ont été réalisés sous l'impulsion d'Angela Affinita, directrice du marketing de la marque et de la création. Dans la première vidéo, elle avait notamment souhaité rendre hommage à ses origines philippines.

L'objectif de la campagne est de récolter des fonds pour les enfants atteints de graves maladies, notamment via l'association Make-a-wish. Disney apportera un soutien direct de plus de 2 millions de dollars.

Les fans pourront quant à eux participer en achetant sur le site officiel une peluche Minnie en patins et un journal inspiré de la publicité.