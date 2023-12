Réveillon du Nouvel An : comment préparer son foie avant les excès, selon une diététicienne

Largement sollicité pendant les fêtes de fin d'année, le foie est considéré comme un marathonien qu'il faut préparer à cette période. Une diététicienne a glané quelques conseils pour digérer le plus facilement les quantités d'alcool et de nourriture ingurgitées à l'occasion des festivités de Noël et du Nouvel an.

C’est une période propice aux divers excès. De l’alcool, du sucre ou encore du gras, autant d’éléments que le foie n’est pas préparé à recevoir en un laps de temps assez court. D’après la diététicienne Mireille Étienne, qui nous a prodigué ses conseils, il est possible d'éviter d'avoir trop mal au foie après le Nouvel An, en suivant un régime plus sain les jours précédant le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Comme le rappelle la spécialiste, «le foie est le premier organe qui reçoit notre alimentation» qu'il faudra ainsi «modérer». Aussi, pour affronter le marathon alimentaire caractéristique des fêtes de fin d'année, il faut s'atteler à un programme plusieurs jours avant.

Dans l'assiette, il faudra donc «privilégier les légumes et éviter tout ce qui est pâné». Plus précisément, Mireille Etienne enjoint à consommer «des légumes avec un filet d'huile d'olive, du poisson» et «des fruits» en guise de dessert.

L'hydratation aura également un rôle majeur. Et dans le verre, pas d'alcool : «Ce n'est pas la peine de commencer avant parce que ça va engorger le foie», souligne la diététicienne. En revanche, boire de l'eau sous toutes ses formes est plus que conseillé pour éviter d'avoir (trop) mal au foie. La spécialiste évoque par exemple «l'infusion de romarin» qui aurait des propriétés vertueuses sur l'organe. Il est également possible de boire des bouillons et autres tisanes.

Pas de jeûne

La spécialiste évoque aussi le radis noir, qu'il est aussi possible de consommer sous forme de comprimés. S'il n'est pas un aliment miracle, il s'agit d'un «bon draineur hépatique qui va drainer les toxines stockées dans le foie». Selon Mireille Etienne, le Chardon-Marie, une variété de fleurs aura sensiblement les mêmes propriétés et permettra la «production de bile par le foie».

Pour ne pas trop souffrir de cet organe, il est également conseillé de délaisser sodas et autres boissons sucrées. L'alimentation constituée de «choses un peu basiques» à l'image de ce que les patients ayant subi une opération chirurgicale consomment, permettra «de donner l'énergie à notre organisme sans encombrer le foie», souligne la diététicienne.

Mireille Étienne déconseille toutefois le «jeûne» pré-fêtes de fin d’année, une pratique qui, selon elle, ne servirait pas à grand chose. «Si on jeûne trop longtemps, on va mettre son foie au travail» et si l'organe «n'a pas de carburant», il va «transformer les graisses» pour en fabriquer. Ce qui serait contre-productif. En somme, il faudra continuer à bien s’hydrater tout en mangeant équilibré. Et pourquoi pas, se mettre au Dry January.