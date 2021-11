Charlène de Monaco : épuisée, la princesse ne participera pas à la fête nationale monegasque

Depuis son retour d'Afrique du Sud, où elle avait subi plusieurs interventions chirurgicales, la princesse Charlene de Monaco souffrirait «d'un état de fatigue général profond», et ne pourra ainsi pas participer à la fête nationale monégasque vendredi, a fait savoir mardi le Palais dans un communiqué.

Après un « parcours médical (...) très éprouvant ces derniers mois », le prince Albert et la princesse Charlene « ont convenu ensemble qu'une période de calme et de repos était nécessaire au bon rétablissement de la santé de la princesse Charlene », est-il indiqué.

L’épouse du prince Albert de Monaco, âgée de 43 ans, est rentrée dans la Principauté le 8 novembre dernier après avoir passé de longs mois dans son pays de naissance, l'Afrique du Sud où, partie en mission pour sa fondation, elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales en raison d'une grave infection ORL. Cette infection serait liée à une intervention subie début mai, avant son départ en Afrique du Sud, d'une élévation des sinus et d'une greffe osseuse en vue de la pose d'implants dentaires.

Après une première hospitalisation pour calmer ses douleurs, la Princesse aurait subi une opération chirurgicale à la mi-août avant d'être hospitalisée d'urgence en septembre en raison de complications liées à « la grave infection de l'oreille, du nez et de la gorge qu'elle a contractée en mai », avait indiqué sa fondation dans un communiqué.

Le 8 octobre dernier la princesse aurait de nouveau subi une opération chirurgicale sous anesthésie générale. Une source du palais avait déclaré à l'AFP que cette opération s'était «très bien passée» et que c'était «la dernière des interventions qu'elle devait subir à la suite de son infection ORL». Interdite de voler en avion à cause des changements de pression qui auraient pu être préjudiciable à sa santé, la princesse avait ensuite été autorisée à prendre un avion pour rentrer sur le Rocher pour «des retrouvailles remplies de joie et d'émotion», avait indiqué le Palais princier, en partageant des photos de la Princesse Charlène aux côtés de son mari, le prince Albert II, et de leurs deux enfants, Gabriella et Jacques.

Des informations sur le rétablissement de la princesse seront communiquées « ces prochaines semaines et avant les fêtes de Noël », selon le communiqué.