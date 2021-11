Emily in Paris : voici la bande-annonce de la saison 2 de la série prévue pourl Noël

« Pour cette fin d'année, les cœurs s'enflamment dans la cité de l'amour ! », annonce la plate-forme Netflix, qui entamera la diffusion de la suite de la série Emily in Paris le 22 décembre.

Un an après la sortie de la saison 1, Emily Cooper est donc de retour. Désormais « plus à l’aise dans sa vie parisienne », la jeune Américaine débarquée à Paris pour y saisir une opportunité professionnelle « se débrouille beaucoup mieux pour se repérer dans la ville, même si elle a encore du mal à s’habituer à certaines traditions typiquement françaises », annonce la plate-forme.



« Après s’être retrouvée dans un triangle amoureux avec son voisin et sa première véritable amie française, Emily est bien décidée à se recentrer sur son travail – qui se complique davantage chaque jour. En cours de français, elle rencontre un expatrié qui l’agace autant qu’il la séduit… ».

Dans la bande-annonce Emily retombe en effet dans les bras de Gabriel (Lucas Bravo), le séduisant chef cuistot déjà vu dans la première saison, mais son coeur pourrait finalement battre pour celui d’Alfie (Lucien Laviscount)… «Depuis que je vis à Paris, ma vie est chaotique, dramatique et compliquée», se lamente Lily Collins. «Emily, chaque jour vous devenez de plus en plus française», lui réplique sa patronne.

De Paris à Saint-Tropez

Cette saison 2 d’Emily in Paris voit Lily Collins, également productrice, reprendre son rôle d’Emily Cooper, aux côtés de Philippine Leroy Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, et William Abadie, déjà au générique de la première saison, mais aussi de la guest-star Kate Walsh et des nouveaux venus Lucien Laviscount, Jeremy O. Harris, et Arnaud Binard.

L’arrivée de cette saison 2 pendant les vacances de Noël sera une mignardise pour les fans de la série nommée aux Emmy dans la catégorie Meilleur Comédie. Sûr que les Parisiens, qui ont parfois raillé les clichés véhiculés par la série de Darren Star (Beverly Hills 90210, Sex and the City) - quand ce n’est pas râlé de voir les équipes de production occuper l’espace public pendant le tournage - y jetteront de nouveau un œil curieux. Petite nouveauté cette fois, l’héroïne campée par Lily Collins fera aussi un passage à Saint-Tropez.

La saison 1 avait attiré 58 millions de curieux et était devenue l’un des contenus les plus populaires de l’histoire de Netflix. Fashionista jusqu’aux bouts des ongles, les tenues d’Emily avaient suscité l'engouement des fans de mode qui se plairont encore à analyser son look de la tête au pied. Une manne pour les marques, en témoigne la collection beauté en édition limitée Lancôme X Emily in Paris, inspirée des maquillages du personnage, qui sera disponible le 30 novembre prochain.