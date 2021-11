Miss France 2022 : qui est Anaïs Werestchack, Miss Auvergne ?

Anaïs Werestchack représentera la région Auvergne lors du concours de Miss France 2022, qui se déroulera en décembre prochain à Caen (Calvados).

Originaire de Beaumont, Anaïs Werestschak, 24 ans, succède à Géromine Prique, Miss Auvergne lors de l'édition de 2021.

La jeune femme est actuellement en huitième année de médecine pour devenir médecin généraliste, le métier qu'elle rêvait déjà de faire enfant, a-t-elle confié à Paris Match. Cette jolie blonde aux yeux bleus est actuellement interne dans un cabinet médical à Béziers.

Lors d'une interview accordée à LCI, la candidate cite l'ancienne ministre, Simone Veil, comme un exemple à suivre «pour le rôle exceptionnel qu'elle a joué dans l'évolution des droits des femmes».

De même, Miss Auvergne a mis en avant les grandes causes qu'elle aimerait défendre lors de la grande journée de compétition du 11 décembre : «je souhaiterais promouvoir l’éducation à la santé pour tous et cela passe notamment par l’envie de sensibiliser chacun à effectuer les dépistages recommandés par la Haute Autorité de Santé, notamment dans la prévention des cancers. Parler des maladies dont on ne parle justement pas assez mais aussi inciter les gens à adopter des comportements solidaires, comme donner son sang».

Pour rappel, la dernière Miss issue de cette région à avoir gagné le célèbre concours de beauté n'est autre que l'actuelle directrice générale de la compétition, Sylvie Tellier, en 2002. Elle a été élue Miss France sous la bannière Miss Lyon.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.