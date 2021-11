Disney+ : la série Hawkeye assure la relève du célèbre archer

Les deux premiers épisodes de «Hawkeye », la cinquième série Marvel Studios, seront disponibles dès le 24 novembre sur Disney+. Les quatre suivant seront proposés à raison d’un épisode tous les mercredis.

Les téléspectateurs retrouvent Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton, alias Hawkeye, au moment où il se trouve à New York avec ses enfants. À six jours de Noël, il souhaite profiter d’eux avant de rejoindre son épouse pour le réveillon. Mais sa route va croiser celle de Kate Bishop, une jeune archère de 22 ans qui se retrouve malgré elle mêlée à un complot criminel d’envergure. Face à cette situation inattendue, et hanté par les fantômes de son passé, Hawkeye promet de régler le problème avant les festivités de Noël. Du moins, c’est ce qu’il espère.

Après WandaVision, Falcon et le Soldat de l’hiver, Loki et What If…?, Hawkeye vient grossir les rangs des séries Marvel Studios sur Disney+ avec six épisodes qui débordent d’énergie. La mise en scène de Rhys Thomas et des réalisatrices Bert & Bertie donne au célèbre personnage incarné par Jeremy Renner et son statut de super-héros sans superpouvoirs une nouvelle dimension. «Ce simple fait le rend ordinaire, sans oublier qu’il a une famille et qu’il change les couches de ses enfants dès qu’il a rangé son arc. Pourtant, il est héroïque, et je pense que ça redéfinit le concept même de super-héros», explique le comédien dans un communiqué.

Dans la série, l’archer extraordinaire se retrouve face à une jeune apprentie en la personne de Kate Bishop, qui le vénère depuis sa plus tendre enfance. Une rencontre qui va changer beaucoup de choses pour Clint Barton. «À mon avis, il se dit qu’elle a un potentiel énorme», reprend Jeremy Renner. «Bon, au début, elle lui casse vraiment les pieds. Mais il apprend à la respecter et à l’admirer, et il la prend sous son aile. Alors qu’il ne la supportait pas, il décide de la protéger. La série tourne principalement autour de la rencontre de ces deux personnages», poursuit-il.

Les téléspectateurs vont découvrir Hailee Steinfled (True Grit, Pitch Perfect, Bumblebee) dans le rôle de Kate Bishop. Un personnage qui a exigé un long travail de préparation pour la jeune femme de 24 ans. «C’est un rôle très physique, et j’aime ça. J’ai commencé à m’entraîner pour les cascades avec mon père, qui est mon coach privé. (…) J’ai pris quelques cours de tir à l’arc avec un instructeur extraordinaire à Los Angeles. J’ai d’abord été initiée à la technique, à la prise en main de l’arc, et à l’apprentissage de la posture à adopter. J’ai fait des exercices pour développer ma musculature, parce que quand on n’a jamais pratiqué ce sport, on découvre qu’on peut se faire mal à des endroits totalement insoupçonnés ! C’est très beau, et ça semble naturel mais, en fait, c’est super dur !», confie-t-elle.