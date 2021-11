Charlene de Monaco : la princesse aurait failli mourir et serait contrainte de s'alimenter avec une paille

Des indiscrets révèlent que Charlene de Monaco, de retour sur le Rocher début novembre après de longs mois en Afrique du Sud, et actuellement soignée «pour une grande fatigue» dans «un établissement spécialisé», aurait failli mourir et qu’elle serait contrainte, depuis les interventions chirurgicales qu’elle a subies, de s’alimenter avec une paille.

Une source de Page Six indique que la princesse «n'a pas pu manger d'aliments solides depuis plus de six mois à cause de toutes les interventions chirurgicales qu'elle a subies depuis. Elle n'a pu absorber des liquides qu'avec une paille, elle a donc perdu près de la moitié de son poids corporel».

La source rappelle que Charlene de Monaco souffrait d’une lourde infection de l'oreille, du nez et de la gorge, ayant entraîné «de graves problèmes de sinus et de déglutition découlant d'une opération antérieure».

Cette source affirme que l’épouse du Prince Albert «est épuisée par six mois d'opérations et d'une incapacité à se nourrir correctement, découlant de ces interventions».

«Des amis craignent que la famille princière de Monaco ait minimisé la gravité de son état suite à l’interview du prince Albert datant de la semaine dernière dans laquelle il affirmait qu'elle avait été admise en structure spécialisée à son retour en principauté.»

«Il est injuste qu'elle soit présentée comme ayant une sorte de problème mental ou émotionnel» Et de préciser : «Nous ne savons pas pourquoi le palais minimise le fait qu'elle ait failli mourir en Afrique du Sud».

Un long calvaire

Revenue d’Afrique du Sud où elle a passé plusieurs mois après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales à la suite d’une infection ORL, comme l’avait rapporté le Palais, Charlene de Monaco souffrirait désormais d’une profonde fatigue physique mais aussi psychologique, «qui ne peut se traiter que par une période de repos et par un suivi», a fait savoir le prince Albert II .

«La princesse Charlene est absente de Monaco depuis un moment. Elle a été admise dans un établissement spécialisé à la suite d'une grande fatigue liée à sa faiblesse», a indiqué à l'AFP une source proche du Palais, confirmant les informations données par le prince Albert au magazine américain People, reprises par le quotidien Monaco Matin vendredi, le jour de la fête nationale monégasque où la princesse n’a pas pu se rendre. «Elle savait que la meilleure chose à faire était d'aller se reposer et de suivre un vrai traitement encadré médicalement. Et pas à Monaco, pour des raisons de confidentialité», y expliquait le Prince Albert.

Dans un communiqué du 16 novembre, le Palais avait déjà indiqué que le couple princier avait « convenu qu'une période de calme et de repos était nécessaire au bon rétablissement de la santé de la princesse Charlene » afin que cette dernière se remette « d'un état de fatigue général profond » après un «parcours médical (...) très éprouvant ces derniers mois ».