Disney va dépenser près de 30 milliards d’euros en contenu en 2022

33 milliards de dollars. C’est le chiffre exact qui a été communiqué par The Walt Disney Company ce mercredi pour annoncer l’investissement total en 2022 pour la création de films et d’émissions pour ses plates-formes de streaming.

Dans le rapport annuel communiqué par la société ce mercredi 24 novembre, la firme américaine a annoncé un investissement de plus de 7 milliards d’euros supplémentaires pour l’exercice 2022 par rapport à 2021.

L’objectif de cet apport financier important de la société créée en 1923 a été de renforcer l’offre de diffusion sur sa programmation en streaming, son contenu sportif et sur sa programmation télévisée.

Dans les faits, la hausse du budget votée pour l’exercice 2022, qui a débuté le 1er octobre 2021, permettra de mettre l’accent sur du nouveau contenu pour les supports de diffusion Disney +, Hulu et ESPN +, selon les informations fournies par The Holywood Reporter.

Le plan détaillé de Disney pour 2022

L’entreprise a également dévoilé le nombre de productions planifiées pour l’an prochain. La division Disney's Studios, avec Marvel Studios, Walt Disney Pictures, LucasFilm, Pixar et Twentieth Century Studios, a prévu de sortir une cinquantaine de titres pour le cinéma et pour ses plates-formes de vente directe aux consommateurs.

La division General Entertainment, avec les studios ABC et Disney TV, National Geographic et FX Productions, a tablé pour 2022 sur la création ou la production de 60 séries non scénarisées, 30 séries humoristiques, 25 séries dramatiques, 15 docu-séries, 10 séries animées et 5 réalisées pour des téléfilms.

À titre de comparaison, Netflix a dépensé près de 14 milliards de dollars, soit 12,5 milliards d’euros, en contenu cette année.