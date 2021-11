Danse avec les Stars : Denitsa déjà partante pour une prochaine saison

«J’aimerais bien être à nouveau dans le jury la saison prochaine», a confié la danseuse professionnelle, alors que la finale de Danse avec les Stars se joue ce vendredi soir.

Ce vendredi 26 novembre, à 21h05, Tayc, Bilal Hassani et Michou vont pour les dernières fois transpirer sur le parquet pour espérer remporter l’édition 2021 du concours, édition au niveau relevé au cours de laquelle Denitsa Ikonomova, d’habitude aux côtés des personnalités pour danser, a fait ses premiers pas en tant que jurée, au côté de Chris Marques, François Alu et Jean-Paul Gaultier.

Très «fière de son parcours en tant que juge», elle se montre très enthousiaste à l’idée de renouveler l’expérience. « J’étais ravie de faire partie du jury car je me suis dit : ‘ils sont tellement forts que peut-être cela aurait été compliqué d’aller jusqu’en finale cette année’, a-t-elle dit ce vendredi à tvmag.lefigaro.fr. «Il y a tellement de gens qui nous ont touchés, qui ont marqué l’émission de «Danse avec les stars. J’étais tellement fière, je me suis sentie tellement privilégiée de pouvoir faire partie du jury et d’essayer de leur donner tous les outils pour pouvoir les faire progresser, faire en sorte qu’ils avancent, qu’ils évoluent, et qu’ils aillent le plus loin possible », a-t-elle expliqué avant d’ajouter toutefois : «Je pense que j’aimerais bien être à nouveau dans le jury car cela m’a beaucoup plu, mais j’aimerais bien danser un peu plus. J’espère que l’on pourra trouver un juste milieu entre les deux».

La danseuse, qui a remporté quatre victoires en dansant avec Rayane Bensetti en 2014, Loïc Nottet en 2015, Laurent Maistret en 2016 et Clément Remiens en 2018, a profité de l'interview pour livrer son analyse sur les finalistes, qualifiant Tayc de « danseur incroyable » et de « bête de scène », saluant « la qualité de danse » de Bilal Hassani et l’importance de son « message », ainsi que la progression de Michou grâce à sa « détermination ».

La prochaine saison pas encore signée mais acquise

Alors que le dernier prime de la onzième saison de « Danse avec les stars » sera diffusé ce vendredi 26 novembre 2021, beaucoup se demandent déjà si le programme sera renouvelé pour une douzième saison l'année prochaine. « Elle n’est pas encore signée, mais elle se fera », a annoncé Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1. Ce renouvellement désormais quasi certain est dû aux bons résultats de cette saison 11 qui a réussi à réunir 4 millions de téléspectateurs en moyenne.

« C’est notre deuxième meilleure saison historique et la plus forte sur les jeunes. On a même prolongé l’émission, ce qui est rarissime. Elle devait s’arrêter le 12 novembre », s’est enthousiasmé Rémi Faure, qui peut souffler. « C’est la saison de la dernière chance. Si ça ne remonte pas, c’est fini », avait averti un cadre de TF1 au Parisien, avant la diffusion du premier prime.