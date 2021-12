« Happy Days » : Fonzie met en vente ses objets cultes de la série

La star de « Happy Days », Henry Winkler, se sépare de sa collection de souvenirs et d'accessoires accumulés au cours de sa carrière d'acteur, lors d'une vente aux enchères organisée par Bonhams à Los Angeles, mercredi 8 décembre.

Pour les fans de la célèbre série télévisée diffusée entre 1974 et 1984 aux Etats-Unis, il s'agit d'un véritable trésor qui sera mis à l'encan chez Bonhams à Los Angeles, au cours de leur vente intitulée « TCM présente... Hollywood Cool », qui se déroulera le 8 décembre à 10h00 heure locale (18h00 GMT).

L'un des lots phares de cette vente est la tenue emblématique portée par le personnage d'Arthur Fonzarelli, alias Fonzie dans « Happy Days ». Composée d'une veste en cuir marron, de deux tee-shirts blanc, d'un jeans Levi's et d'une paire de bottes de motard en cuir noir, elle est estimée entre 50.000 et 70.000 dollars, soit entre 44.000 et 62.000 euros.

Selon le site d'enchères, cette veste en cuir est l'une des sept qu'a portée Fonzie, le rockeur et motard cool incarné par Henry Winkler dans la série. Un exemplaire de ce blouson fait même partie des collections de la Smithsonian Institution, institution phare de la culture aux Etats-Unis.

L'autre pièce majeure de cette vente organisée par Bonhams est la mythique moto argentée Triumph utilisée par Fonzie tout au long des dix années qu'a duré « Happy Days ».

Ce modèle Trophy 500 de 1949 peut être considéré comme un véritable personnage à part entière de la sitcom. Cette moto constitue l'obsession quotidienne de notre héros, qui la considère même comme la fille parfaite. Son estimation se situe entre 80.000 et 120.000 dollars, soit 71.000 et 110.000 euros.

Des combinaisons de mécanicien, des bottes de cow-boy ainsi qu'une chemise de l'armée américaine ayant appartenues au personnage de Fonzie, font également partie de cette vente. A noter qu'Henry Winkler met aux enchères d'autres objets accumulés au cours de sa carrière de comédien comme des scripts, des photos, des lettres ou des produits dérivés comme des montres, des figurines et des jeux estampillés « Happy Days ». Il y a aussi deux masques Ghostface utilisés dans le film « Scream » réalisé par Wes Craven en 1996, dont la valeur a été fixée entre 20.000 et 30.000 dollars, soit 18.000 et 27.000 euros pour chacun d'entre eux.

C'est la pandémie de Covid-19 qui a poussé l'acteur de 76 ans à se débarrasser de certains de ses biens. « Pendant la pandémie, j'ai eu envie de faire le ménage de printemps mais cela a duré un an et demi parce que j'ai réalisé que j'étais un accumulateur. Je garde tout en pensant qu'à la fin cela me sera utile ou que c'est important », a-t-il expliqué au magazine américain The Hollywood Reporter, le mois dernier. « Dans le garage, j'ai trouvé 27 boîtes, et ces boîtes étaient remplies de souvenirs de « Happy Days », « The Waterboy » ou « Scream ». Je ne les avais pas ouvertes depuis des années et je n'avais pas même réalisé ce que j'avais », a-t-il ajouté.

une partie des recettes ira à une œuvre caritative

L'acteur américain, qui a reçu deux Goldens Globes pour son rôle de Fonzie et qui possède son étoile sur le fameux Walk of Fame à Hollywood, a indiqué qu'il souhaitait qu'une partie du produit de la vente soit reversée à l'association caritative This is about Humanity. Créée en 2018 par sa fille Zoe Winkler et deux amis, cette organisation à but non lucratif vient en aide aux familles et aux enfants séparés et réunis à la frontière américano-mexicaine.