Koh-Lanta : Phil justifie sa trahison envers Ugo

Dans un entretien accordé à TV Mag, Phil Bizet s’est exprimé sur sa relation avec Ugo Lartiche et sur la trahison dont les téléspectateurs l’accusent vis-à-vis de ce dernier.

La semaine précédente, Phil avait en effet voté contre Ugo lors du conseil, précipitant l’élimination de celui qui avait miraculeusement réussi à réintégrer cette édition de Koh-Lanta, la Légende, après s’être imposé lors des épreuves sur l’île des bannis. Et à se maintenir en remportant consécutivement trois épreuves d’immunité. Phil avait pourtant promis de ne pas mettre son nom sur le bulletin, et cela a été vécu comme une trahison par des téléspectateurs séduits par le parcours d’Ugo, candidat éliminé dès le premier conseil (où Phil avait déjà voté contre lui, ndlr) et qui pourtant avait réussi à se hisser aux portes de l’épreuve d’orientation.

Mais Ugo a une nouvelle fois fait preuve d’une résilience exemplaire en sortant victorieux de son duel face à Sam et Alix dans l’arène des bannis pour rejoindre, à la surprise générale, la course d’orientation. Phil confie qu’il ne s’attendait pas à revoir Ugo au départ de l’épreuve, qu’il comprend son amertume, mais que l’alliance formée avec les autres candidats ne lui laissait pas d’autre choix.

Pas de rancune

«Nous ne nous attendions pas du tout à ce qu’un cinquième candidat nous rejoigne à l’orientation. Je comprends l’amertume d’Ugo. J’avais une solide alliance avec Laurent et Claude, je marchais avec eux depuis le début. En 2012 en Malaisie, Ugo avait avancé avec quatre alliés et leurs choix avaient pu faire du mal aux candidats qui avaient été éliminés. J’étais isolé également face à eux, j’avais failli sortir. Cette fois, les positions étaient inversées, c’est lui qui était seul face à tous. C’est le jeu», confie-t-il à TV Mag.

Phil précise également ne pas avoir de rancune vis-à-vis d’Ugo, qui avait voté contre lui lors de leur premier Koh-Lanta respectif en 2012. Il avait même voté pour lui au moment de désigner le grand vainqueur de cette édition.

«Je n’ai pas de rancune contre Ugo puisque j’avais voté pour lui lors de sa finale contre Brice, c’est quelqu’un d’adorable. Nous serions voisins dans la vie, ce serait un super copain, c’est certain. Ugo est quelqu’un de droit mais il était isolé dans ce Koh-Lanta, tout le monde voulait sa tête. Il le savait, cela lui a donné la niaque et il a eu le mérite de gagner beaucoup d’épreuves pour s’en sortir», explique l’aventurier éliminé hier soir lors de l’orientation.