Secrets of Playboy : le documentaire choc révèle que les playmates étaient droguées lors des fêtes

La série documentaire «Secrets of Playboy», qui sera diffusée le 24 janvier prochain outre-Atlantique sur la chaîne A&E, propose de découvrir l’envers du décor de l’empire érotique bâti par Hugh Hefner.

Et les premiers extraits qui viennent d’être dévoilés donnent un aperçu des révélations explosives que cette enquête pourrait contenir. C’est la playmate Holly Madison, qui fût la petite-amie de Hugh Hefner de 2001 à 2008, qui apparaît dans ces premières images. Et dont les confessions font froid dans le dos. «J’avais l’impression d’être prise au piège d’un cycle dégoûtant et je ne savais pas quoi faire», lâche l'icône sexy de 41 ans.

Holly Madison évoque la pression mentale et émotionnelle imposée par Hugh Hefner quand elle vivait à ses côtés. Elle avoue notamment s’être sentie obligée de renvoyer l’image qu’on attendait d’elle, et que le jour où elle a décidé de se couper les cheveux pour s’affirmer au milieu de toutes les femmes qui orbitaient autour de son homme, ce dernier s’est montré particulièrement odieux.

«Je me suis coupée les cheveux courts et il s’est emporté. Il me hurlait dessus en me disant que cela me faisait paraître vieille, froide, et banale», lance-t-elle. Des propos confirmés par Jonathan Baker, un ami de Hugh Hefner. Ancienne playmate, Bridget Marquardt raconte une autre anecdote glaçante concernant Holly Madison. «Il se montrait très brutal dans sa manière de parler à Holly. Une fois, elle est descendue en portant du rouge à lèvres, lui a dit qu’il détestait cela sur les filles, et qu’elle devait l’enlever immédiatement», dit-elle, précisant au passage que Hugh Hefner s’était gardé de faire des réflexions aux autres filles qui en portaient.

Usage de drogue

Un deuxième clip permet d’entendre la parole d’une autre ex-playmate, Sondra Theodore, qui fut en couple avec Hugh Hefner de 1976 à 1981. Selon elle, le maître du manoir Playboy utilisait une drogue baptisée Quaalude – ou métaqualone de son nom scientifique – (la même drogue utilisée par Bill Cosby, ndlr) pour favoriser les relations sexuelles. «Hef prétendait qu’il n’était pas mêlé à l’usage de drogues dures au manoir, mais c’était un mensonge. Les Quaaludes étaient utilisés pour le sexe », explique-t-elle.

«Habituellement, on prenait un demi-cachet. Mais si vous en preniez deux, vous perdiez connaissance. (…) Les hommes savaient qu’ils pouvaient faire n’importe quoi avec les filles s’ils leur donnaient du Quaalude», poursuit-elle. Des affirmations confirmées par l’ancienne secrétaire et assistante de Hugh Hefner, Lise Loving Barrett. «Nous appelions les Quaaludes des ouvreurs de cuisses. Ils étaient un mal nécessaire, si on peut dire, à la fête», explique-t-elle. Lisa Loving Barrett, qui a travaillé au manoir de 1977 à 1989, précise que Hugh Hefner, elle-même et d’autres responsables se faisaient prescrire le médicament afin de s’assurer un stock «et nourrir la machine».

Aucune chaîne ni aucune date de diffusion de la série documentaire ne sont connues en France pour le moment.