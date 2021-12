Denis Brogniart fait Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres

L’animateur de Koh-Lanta a reçu ce mercredi 8 décembre les insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, qui récompensent les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire.

Un moment « intense », selon l’animateur de 54 ans, qui a posté la photo de la cérémonie dans une Story sur Instagram. L’ancien présentateur d’Automoto, et de Téléfoot, actuellement aux manettes de Ninja Warrior ou encore District Z, est devenu une des personnalités préférées des Français, notamment grâce à la grande popularité de l’émission Koh-Lanta, qu’il anime depuis 2004.

Denis Brogniart est également ambassadeur de la Fondation ARC pour la recherche pour le cancer et parrain de l’association Dunes d’espoir, qui partage la passion de la course à pied avec des personnes en situation de handicap. Il est par ailleurs l’auteur d’Un soldat presque exemplaire (Flammarion), roman sorti au printemps 2021 dans lequel il raconte l’histoire vraie d’un soldat français revenu du Mali, du Kosovo et d’Afghanistan.

« Cette distinction résonne ce soir, et elle a du sens, car [...] la France est une terre d’aventure, elle aime les amitiés sincères, généreuses, les récits passionnés et les suspenses à couper le souffle, et les victoires au bout de l’effort », a notamment déclaré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui a remis les insignes à celui qu’il a qualifié de « grand journaliste sportif», « présentateur populaire » et « romancier à succès ». « La République Française rend hommage à son talent sans cesse renouvelé pour faire rêver nos concitoyens, les ouvrir au monde et à de grandes causes. Bravo et merci ! », a-t-il conclu face à un parterre d’invités dont la productrice de Koh-Lanta, Alexia Laroche-Joubert.