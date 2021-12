Sylvester Stallone bientôt star d’une série TV

L’acteur Sylvester Stallone serait en négociations pour produire et jouer dans Kansas City, une série dramatique de Taylor Sheridan et Terence Winter pour la plate-forme américaine Paramount+.

Selon Deadline, la star de Rocky s’apprêterait à tenir pour la première fois de sa vie le premier rôle d’une série TV, lui qui ne s’était jusqu’alors permis que quelques incursions sur le petit écran en tant que guest (il est notamment apparu dans Kojak et plus récemment dans This is Us).

Concoctée par Taylor Sheridan (le créateur de « Yellowstone » et « Mayor of Kingstown », portée par Jeremy Renner et Kyle Chandler ) et Terence Winter (« Les Soprano », « Boardwalk Empire »), la série verra Sylvester Stallone se glisser dans la peau de Sal, un gangster de New York contraint de s'installer à Kansas City dans le Missouri. Sur place, il fera tout pour redonner ses lettres de noblesse à sa famille mafieuse italienne.

La date de sortie et le reste du casting n'ont pas encore été dévoilés. Peut-être verra-t-on d’ailleurs d’abord l’acteur dans le 4e volet de la saga Expendables attendue dans quelques mois, ou encore dans le troisième volet des Gardiens de la Galaxie, dans lequel il reprendra le rôle du ravageur Starhawk, et dont la sortie est prévue en mai 2023.