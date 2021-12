Miss Monde 2021 : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre la cérémonie ?

Annulée en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, la 70e élection de Miss Monde se tiendra ce 16 décembre 2021. La France sera représentée par April Benayoum, Miss Provence 2019 et 1ère Dauphine d'Amandine petit, Miss France 2021. Découvrez sur quelle chaîne suivre la cérémonie qui aura lieu au Coliseo José Miguel Agrelot, à Porto Rico.

Sur place depuis bientôt trois semaines, April Benayoum enchaîne actuellement les épreuves préliminaires. Forte de son expérience de mannequin, l’ancienne Miss Provence est parvenue à se hisser dans le TOP 13 du Top model Challenge. Pour se démarquer, elle a choisi de défendre la lutte contre le harcèlement.

Une problématique qui tient particulièrement à cœur à la jeune femme de 22 ans, aux origines « serbo-croates » et « israélo-italiennes », et qui avait été victime d'insultes antisémites sur les réseaux sociaux le soir de l'élection de Miss France 2020. Après avoir poursuivi les auteurs des tweets en question, April Benayoum a obtenu gain de cause. Les sept personnes assignées ont chacune écopé d’une amende entre 300 et 800 euros pour injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale.

Présente lors de l'audience, April Benayoum avait confié s’être «sentie extrêmement mal». «Si je suis présente aujourd’hui c’est tout simplement parce que je ne veux pas que ces personnes restent impunies et cachées derrière des écrans», avait ajouté la jeune femme. « En portant plainte et en allant jusqu’au bout de cette affaire, je voulais montrer qu’être derrière un écran ne protège pas de la justice. Il était aussi important pour moi de faire comprendre qu’il y a des conséquences sur ce que les gens peuvent écrire sur Internet », a-t-elle aussi déclaré le 16 novembre dernier à Gala. «Après leur condamnation, je me suis sentie libérée », a-t-elle ajouté.

« Encore blessée» de ce qu'il s'est passé pendant l'aventure Miss France en décembre, la jeune femme espère devenir la nouvelle ambassadrice mondiale de la beauté. Un sacre qui créerait l’événement, d’autant plus que cela fait 68 ans que la France n’a pas remporté le titre.

Denise Perrier est pour l’heure la seule française à avoir été couronnée Miss Monde en 1953. Marine Lorphelin n’avait cependant pas démérité, puisqu’elle avait été sacrée 1e dauphine de Miss Monde en 2013. Tout comme Ophély Mézino, Miss Guadeloupe 2018 et 1e dauphine de Vaimalama Chaves, qui avait aussi été classée seconde en 2019. Cette année-là, c'est la belle Toni-Ann Singh, Miss Jamaïque, 23 ans et diplômée en psychologie, qui avait emporté la couronne de Miss Monde.

Les téléspectateurs français pourront suivre la 70e cérémonie de Miss Monde (alias Miss World) sur la chaîne Paris Première, qui la retransmettra en direct de Porto Rico dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 décembre, à 1 heure du matin. Les commentaires seront assurés par Amandine Petit et François Pier Pélinard-Lambert. A noter qu’une rediffusion est prévue le 17 décembre à 23h20.