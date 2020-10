Miss France 2021 : qui est April Benayoum, Miss Provence ?

La liste des prétendantes au titre de Miss France s’allonge. Ce samedi 24 octobre, April Benayoum a remporté la couronne et l’écharpe de Miss Provence. Elle a ainsi gagné son ticket pour le célèbre concours de beauté national, qui aura lieu le 12 décembre prochain, au Puy du Fou.

Originaire d’Eguilles (Bouches-du-Rhône), la jeune femme de 21 ans est étudiante en école de commerce. Une fois qu'elle aura validé son master, elle envisage de travailler dans le domaine des cosmétiques, a-t-elle expliqué au cours de la soirée.

Après son sacre, celle qui a été élue face à quinze autres candidates au Cosec de Cogolin (Var), s’est dite «choquée», «très heureuse et très fière». «J'ai hâte que ça continue et que le processus se déclenche enfin, et de découvrir tout l'univers de Miss France», a confié le belle blonde d’1m76 auprès de La Provence.

«D'habitude, les Miss Provence ont environ trois mois pour se préparer, sauf que là, c'est quinze jours. Donc voilà, ça va être très chargé, mais intense et court», a-t-elle poursuivi.

April Benayoum succède ainsi à Lou Ruat, Miss Provence 2019 et sacrée première dauphine de Miss France 2020, Clémence Botino, qui a d'ailleurs pris la parole à l’issue de la cérémonie pour féliciter son potentiel successeur.

«Elle est magnifique ! Elle est splendide, elle a le charisme, elle a un parcours aussi qui est assez impressionnant, elle m'a l'air d'avoir la tête sur les épaules», a déclaré la reine de beauté.

La miss fraîchement élue représentera la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au côté de Lara Gautier, sacrée Miss Côte d'Azur ce vendredi 23 octobre, à Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes).