Nouvelle tricherie à Koh-Lanta : La menace de grève de Claude et Laurent oblige la production à distribuer des pains au chocolat

Nouvelle affaire de tricherie à Koh-Lanta : Face à des menaces de grève de la part de Claude et Laurent, la production aurait distribué des pains au chocolat.

Les affaires de tricheries pleuvent sur Koh-Lanta, La Légende, dont la finale se joue ce mardi 14 décembre.



Le Parisien révèle ce mardi, en exclusivité et à la surprise générale, qu’une grève aurait été étouffée à coup de pains au chocolat.

A l’initiative de cette grève, on retrouverait deux des finalistes : Laurent et Claude. « Lors d’une épreuve de confort gagnée, Claude et Laurent ont menacé de faire grève s’ils n’obtenaient pas de la nourriture supplémentaire. La production a cédé », révèle Le Parisien.

La production aurait donné des pains au chocolat pour dissuader les deux aventuriers de mener à bien leur action.

Cette nouvelle affaire de tricherie s'ajoute à celle qui a engendré l'éviction de Teheuira, et celle des «dîners clandestins» qui devaient déjà changer la physionomie de la finale, avec un dépouillement qui ne devrait pas se dérouler en direct, et des gains potentiellement versés à une association.