The Witcher : une saison 3 est-elle prévue ?

Alors que la saison 2 de «The Witcher» débarque le 17 décembre sur Netflix, la plate-forme de streaming avait déjà annoncé en septembre dernier que la série serait renouvelée pour une saison 3.

Le compte Twitter officiel de la série avait célébré la nouvelle avec les fans le jour même.

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx

— The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021