Harry Potter : où voir l'épisode anniversaire «Retour à Poudlard» en France ?

Alors que l’épisode anniversaire «Retour à Poudlard», sera diffusé aux Etats-Unis, le 1er janvier sur la plateforme HBO Max, le public français pourra le découvrir dès le lendemain.

La plate-forme Salto a annoncé avoir acquis les droits de diffusion de ce numéro spécial, qui célèbre les 20 ans de la sortie du premier volet au cinéma. « 20 ans plus tard. Le moment qu’on attendait tous. Harry Potter 20th Anniversary : Return To Hogwarts sera disponible le 2 janvier, seulement sur SALTO. » a-t-elle fait savoir sur son compte Twitter.

20 ans plus tard. Le moment qu’on attendait tous.



Harry Potter 20th Anniversary : #ReturnToHogwarts sera disponible le 2 janvier, seulement sur #SALTO. pic.twitter.com/uUPDtCAXyn — Salto (@Salto_fr) December 16, 2021

Salto frappe encore

Un nouvelle belle prise pour Salto qui, en mai dernier, avait déjà diffusé les très attendues retrouvailles de la bande de «Friends», suivies d’un autre coup d’éclat quelques mois plus tard : la plate-forme propose depuis le 10 décembre la suite de Sex and the city « And just like that », dix-sept ans après la fin de la série. « Nous avons voulu frapper fort à nouveau pour les fêtes de fin d’année, et combler nos abonnés et futurs abonnés avec des programmes événements fédérateurs » a déclaré, de son côté dans un communiqué, son directeur des programmes Thomas Crosson.

Pour mémoire, «Retour à Poudlard» réunira, entre autres acteurs, les stars de la franchise Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, alias Harry, Hermione, Ron, deux décennies après leurs premiers pas sur grand écran.