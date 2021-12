Harry Potter Retour à Poudlard : la bande-annonce des retrouvailles bouleverse les fans

La bande-annonce de l’émission spéciale anniversaire des 20 ans des films Harry Potter met les fans en pleurs.

A découvrir le 1er janvier sur HBO Max et dès le 2 janvier en France sur la plate-forme Salto, «Harry Potter Return to Hogwarts» («Harry Potter Retour à Poudlard») verra les interprètes - dont Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger), et Rupert Grint (Ronald Weasley) - se réunir pour évoquer ensemble leurs souvenirs.

De nombreux autres acteurs de la saga Harry Potter participeront eux aussi à l’émission, comme Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, et Ian Hart, parmi d’autres.

Chargée en rires, et en câlins, la vidéo dévoilée ce lundi 20 décembre, se conclut sur cette phrase de Rupert Grint : « Nous sommes une famille. Nous ferons toujours partie de la vie de l’un et de l’autre. » Des déclarations qui ont suscité une vague d'émotions parmi les fans.

« Oh, mon Dieu, je meurs », « Je pleure des rivières et des mers », « Je suis morte, adieu », peut-on notamment lire dans les commentaires sous les publications Instagram et Twitter de HBO Max.

