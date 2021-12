Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo estime qu’il est largement temps de mettre un terme à la série

Après 18 saisons passées à y interpréter le docteur Meredith Grey, l’actrice Ellen Pompeo tente de convaincre «tout le monde» qu’il est temps de mettre un terme à la série Grey’s Anatomy.

«J’ai essayé de convaincre tout le monde que la série doit s’arrêter», a confié Ellen Pompeo à Insider, avant de poursuivre ainsi : «J’ai l’impression de passer pour la fille très naïve qui demande toujours ‘mais quelle histoire va-t-on raconter ? Où l’histoire va-t-elle aller ?’ et que tout le monde me répond ‘on s’en fiche Ellen, ça rapporte des millions.’»

Alors la série médicale va-t-elle bientôt toucher à sa fin ? La productrice Shonda Rhimes commencerait à y penser aussi… «J'y ai beaucoup pensé, et là tout de suite, je ne parviens pas à me décider, a-t-elle déclaré, selon les propos rapportés par Télé-Loisirs. Devrions-nous continuer encore un peu ? Devrions-nous songer à la direction vers laquelle nous sommes allés ? Je ne parviens pas à me décider. Je fais un pas en avant, un en arrière. »

Pompeo, qui ne fait pas que jouer dans la série puisqu’elle participe aussi à la production et a même réalisé deux épisodes, a pour sa part une idée bien précise de ce qui devrait se passer. Ce n’est cependant pas la première fois que l’actrice témoigne de son envie de voir la série s’arrêter. Elle avait déjà laissé entendre que la saison 17 «aurait pu» être la dernière lorsque son contrat devait être renouvelé. En octobre 2020, elle avait aussi déclaré à Variety : «C’est la dernière année de mon contrat en ce moment … Je ne sais pas si c'est la dernière année. Mais cela pourrait très bien l'être.».