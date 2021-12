«Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts» sera finalement disponible en France dès le 1er janvier

La nouvelle année va commencer d’une excellente manière pour tous les fans des films Harry Potter. La plate-forme Salto, qui doit diffuser les retrouvailles historiques des acteurs de la saga, le fera de manière quasi-simultanée avec les Etats-Unis, puisqu’elle sera disponible dès le 1er janvier 2022 à 9h30 au lieu du 2 précédemment annoncé.

« Devant tant d'impatience on ne pouvait que vous proposer Harry Potter 20th Anniversary : #ReturnToHogwarts en quasi simultané des États-Unis », a annoncé ce mercredi 22 décembre la plate-forme qui proposera en outre de revoir dès ce 1er janvier les huit films de la franchise.

Rendez-vous le 1er janvier 2022, à 9h30 seulement sur #Salto.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, accompagnés du réalisateur Chris Columbus et d’autres acteurs des huit épisodes de Harry Potter reviennent pour la première fois à Poudlard pour fêter l’anniversaire du tout premier opus de la saga, Harry Potter à l’école des sorciers.

« Cette émission spéciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (Harry Potterfête ses vingt ans : retour à Poudlard) reviendra sur les coulisses de la production et de la réalisation du film grâce à des entretiens inédits et des conversations avec les acteurs, conviant ainsi les fans à un périple féerique à travers l’une des sagas cinématographiques les plus populaires de tous les temps », est-il annoncé.

De nombreux acteurs de la saga participeront à l’émission, comme Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, et Ian Hart, parmi d’autres.

La bande-annonce, révélée ce 21 décembre, a mis les fans en émoi.