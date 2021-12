The Batman : une nouvelle bande-annonce à couper le souffle avec Catwoman à l'honneur

Une nouvelle bande-annonce du film très attendu «The Batman» a été publié par Warner Bros ce lundi. Et celle-ci offre des images absolument captivantes de Robert Pattinson et Zoe Kravitz dans leurs rôles respectifs de Batman et Catwoman.

Ces images laissent entrevoir un face-à-face tendu entre Bruce Wayne et le Sphynx (Riddler), le grand vilain de l’histoire qui sera incarné à l’écran par Paul Dano. La réalisation de Matt Reeves promet de donner à The Batman une noirceur d’un niveau exceptionnel. L’impatience des fans ne fait que croître pour ce film dont la sortie sur les écrans est programmée pour le 2 mars en France.

En plus de Robert Pattinson dans le rôle de l’homme chauve-souris, Zoe Kravitz en Selina Kyle/Catwoman, et Paul Dano sous les traits de l’inquiétant Sphynx (dont la performance pourrait atteindre les sommets du Joker de Heath Ledger), les spectateurs retrouveront également au casting Colin Farrell dans le rôle du Pingouin, John Turturro dans celui du parrain Carmine Falcone, Jeffrey Wright dans celui du commissaire Gordon, et Andy Serkis dans celui d’Alfred.