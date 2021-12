Christine Bravo pousse un gros coup de gueule contre l’administration française

Dimanche 26 décembre, Christine Bravo a poussé un gros coup de gueule sur Twitter. En cause ? L’administration qui exige le numéro de sécurité sociale de son ancien mari pour lui verser sa retraite.

« Les filles qui divorcent, (ou pas) faut que je vous dise un truc très important : notez le numéro de sécu de votre mari illico. Pourquoi ? La caisse de retraite l'exige pour vous verser vos droits même 20 ans après votre divorce ! Je mets Emmanuel Macron en copie ! », s'est insurgée l'animatrice, avant de renchérir : « Mais il (son ancien compagnon le journaliste Philippe Brunel, ndlr) ne veut pas me le donner ok ? Alors qu'on ne m'a jamais demandé mon numéro de sécu pour sa retraite ! Et vous ne comprenez pas mon indignation ?».

Je précise que mon ex mari EST à la retraite et perçoit ses droits depuis 3 ans. Lui a t’on demandé mon numéro de sécu? L’avait il en sa possession depuis 20 ans? Faute de contacts, je l’ignore. Dites-moi si VOUS aussi subissez ce truc débectant ! Elles sont OÙ les féministes ?? — Christine Bravo (@ChristineBravo7) December 26, 2021

D’après Femme Actuelle, la séparation de Christine Bravo avec son ex-mari n’a pas été prononcée officiellement. Ce qui pourrait expliquer qu’elle ne perçoive pas ses droits de retraite. « Je précise que mon ex-mari est à la retraite et perçoit ses droits depuis trois ans. Lui a-t-on demandé mon numéro de sécu ? L'avait-il en sa possession depuis 20 ans ? Faute de contacts, je l’ignore », a-t-elle poursuivi très en colère.

Mais IL ne veut pas me le donner ok??? Alors qu’on ne m’a JAMAIS demandé mon numéro de sécu pour SA retraite ! Et vous ne COMPRENEZ pas mon indignation ??? Comment les femmes précaires font pour SURVIVRE dans pareil cas? — Christine Bravo (@ChristineBravo7) December 26, 2021

« Comment les femmes précaires font pour survivre dans pareil cas ? », a-t-elle interrogé, interpellant au passage Emmanuel Macron pour qu’il se saisisse de cette aberration.