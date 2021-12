Kate Middleton : découvrez l’intégralité de son concert de Noël au piano (vidéo)

Kate Middleton a dévoilé ses talents de pianiste lors du concert de Noël qu’elle a organisé et qui a été diffusé à la télévision britannique ce vendredi. La Duchesse de Cambridge y accompagnait le chanteur Tom Walker, et leur performance a envoûté le public.

Tom a décrit son duo avec l’épouse du Prince William comme «une expérience unique dans la vie». «Ce n'est pas facile de se mettre derrière un piano avec un groupe de musiciens avec qui vous n'avez jamais joué auparavant et d'enregistrer des prises en direct devant la caméra, mais elle a complètement réussi », a déclaré l’artiste écossais, selon ITV.

Le chanteur a aussi déclaré au Sun que la chanson avait « bondi de 57 places dans les charts ». « Cela a été si bien reçu que je lui dois probablement des redevances maintenant. Elle m'a envoyé une lettre pour me remercier de l'opportunité, mais ce devrait être moi qui la remercie », a-t-il expliqué. «Ce fut une expérience merveilleuse et elle était si chaleureuse. Elle a fait l'effort de remercier tous les musiciens, mais c'est nous qui nous sommes sentis si reconnaissants de faire partie de quelque chose de si spécial».

D’après le magazine «People», l’idée de cette performance reviendrait à Kate Middleton elle-même. La maman de George, Charlotte et Louis, a commencé à jouer du piano dès l’enfance et confié que la musique lui avait apporté un «grand réconfort» durant la pandémie.

La duchesse aurait rencontré Tom Walker en octobre dernier lors d’un événement au cours duquel il avait chanté son tube «Leave a Light On», morceau dans lequel il raconte ses déboires et sa lutte contre ses addictions. Kate Middleton l’aurait alors invité à se produire dans son concert pour Noël et y interpréter son titre «For Those Who Can't Be Here» («Ceux qui ne peuvent pas être là»), dont les paroles ont une raisonnance particulière en cette triste période de pandémie de Covid-19, en particulier pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers.

Après la diffusion du concert à la télévision la veille de Noël, le duc et la duchesse de Cambridge ont posté ce message sur les réseaux sociaux : « ‘Ensemble à Noël’ a réuni tant de personnes inspirantes pour une nuit de chants et de musique merveilleux. Mais il s'agissait surtout de célébrer la bonne volonté, les actes de gentillesse, d'amour, d'empathie et de compassion qui ont aidé les gens à traverser ces moments difficiles».