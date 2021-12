Killing Eve, saison 4 : ce qu'il faut retenir du teaser qui vient d'être publié

Une belle surprise. Juste avant le Nouvel An, le compte Twitter officiel de la série «Killing Eve» a publié le premier teaser de l’ultime saison 4, dont le lancement est prévu le 27 février prochain.

La courte vidéo consiste en une poignée d’images inédites, ainsi qu’à un rapide montage de moments marquants des précédentes saisons. On entend surtout la voix du personnage incarné par Fiona Shaw, Carolyn Martens, sur les images qui défilent : «Est-ce que cela vous arrive de penser à ce qui aurait pu advenir si nous n’avions pas fait ce que nous avons fait ? Les gens comme nous ne sont pas fait pour mener des existences heureuses, ou pour avoir des fins joyeuses», peut-on entendre. «Les actes ont des conséquences», peut-on lire en légende.

Ce teaser, ainsi que les visuels publiés plus tôt ce mois-ci, laissent entendre que le duo formé par Eve et Villanelle – respectivement incarné par Sandra Oh et Jodie Comer – se dirige vers une conclusion potentiellement désastreuse, avec des retournements de situations et des révélations tout au long des huit épisodes qui composent cette ultime saison.

En France, c’est sur Canal+ qu’il faudra se brancher pour découvrir cette saison 4. Les téléspectateurs peuvent bien évidemment regarder l’intégralité des saisons précédentes sur myCANAL pour patienter.