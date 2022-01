Qui veut être mon associé ? : l'émotion du jury face à l'histoire personnelle de Frédéric Douin

Beaucoup d’émotion. Dans le premier épisode de la saison 2 de «Qui veut être mon associé ?», les téléspectateurs ont été émus en découvrant l’histoire personnelle de Frédéric Douin.

Ce passionné de livres anciens est venu présenter son projet de créer la plus grande librairie française grâce à la numérisation d’un million de livres. Face au jury, Frédéric Douin est revenu sur son parcours personnel. Celle d’un homme qui, au début des années 2000, va créer une société d’achat/vente de livres anciens. Mais en 2011, il est contraint de tout abandonner quand il découvre être atteint d’une tumeur au cerveau.

Cet habitant de la Celle-Saint-Cloud parvient toutefois à surmonter la maladie, et se lance à nouveau dans ses activités de libraire-éditeur de livres anciens. «Mais repartir de zéro à plus de 50 ans, ce n’est pas facile», annonce-t-il au jury de «Qui veut être mon associé ?». Une histoire qui a bouleversé les investisseurs. Et plus particulièrement Éric Larchevêque, qui a décidé de tendre la main à l’entrepreneur.

«Sans Frédéric, je n’aurais pas investi dans le projet. Mais là, j’avais envie de passer du temps avec lui», précise l’investisseur au site de Télé Loisirs. «Il a eu une vie très compliquée, il a monté des projets, s’est planté. Avec sa passion, son innocence, sa naïveté, il nous a tous touchés. C’était un sujet qui n’était pas du tout le mien. Mais finalement j’ai été embarqué par son histoire et j’ai décidé de le suivre. Ça a été un tel soulagement, un torrent émotionnel, que ça nous a tous bouleversés. L’émotion a été telle qu’on a tous versé une petite larme. Ça a été inattendu. Son émotion nous a transportés. Et ça continue pour moi. Je travaille avec lui et j’apprends plein de choses donc c’est passionnant. J’adore. C’est une aventure incroyable», poursuit-il.