Affaire Alec Baldwin : l'acteur assure collaborer à l'enquête (VIDEO)

Soupçonnés par certains de ne pas collaborer à l’enquête sur le tir mortel qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, la directrice de la photographie du film «Rust», Alec Baldwin a publié une vidéo dans laquelle il affirme que ces rumeurs sont totalement fausses.

C’est sur son compte Instagram que l’acteur a décidé, ce samedi 8 janvier, de répondre à ses détracteurs qui l’accusent de refuser de remettre son téléphone portable aux autorités de l’État du Nouveau-Mexique. Et ce malgré le fait que ces derniers disposent d’un mandat de saisie dans le cadre de l’enquête.

«Toute insinuation selon laquelle je ne me conforme pas aux requêtes, aux ordres, aux exigences ou aux mandats de saisie concernant mon téléphone, c'est des conneries, c'est un mensonge», assure-t-il, rappelant au passage que ce sont les démarches judiciaires entre l’État du Nouveau-Mexique et l’État de New York qui ralentissent la procédure.

«Bien sûr, nous allons nous conformer à 1.000 % à tout cela. Nous sommes parfaitement d'accord avec ça», poursuit-il. Alec Baldwin affirme souhaiter que la vérité soit établie dans l’enquête sur la mort accidentelle d’Halyna Hutchins.

«La meilleure façon, la seule façon de rendre hommage à Halyna Hutchins est de découvrir la vérité. C'est ce sur quoi je travaille, ce sur quoi j'insiste, ce que j'exige», ajoute le comédien de 63 ans.